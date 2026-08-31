¿El Código Nacional de Tránsito de Colombia está obsoleto? Esto dicen expertos

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció este fin de semana el inicio de los trabajos para reformar el Código Nacional de Tránsito del país, con el objetivo de aliviar la carga económica que representa para los conductores colombianos el cumplimiento de las normas vehiculares actuales.

Mintransporte prepará borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito

"Recibimos la instrucción del presidente y ya comenzamos a preparar el borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito. La idea es aliviar el bolsillo de los colombianos, multas justas y proporcionales a la capacidad económica de los conductores", declaró la ministra.

La propuesta incluye reducción de cobros en el Registro Único de Tránsito (RUT) y del Certificado de Inspección Técnico Mecánica (CITM), cursos de conducción más económicos, licencias con mayor vigencia y plazos más razonables para la revisión tecno mecánica.

“Queremos un código que sea sencillo y sobre todo que piense en la gente, que proteja la vida en las vías, pero que elimine los abusos, sobrecostos y trámites innecesarios", agregó la funcionaria.

María Fernanda Ramírez, experta en temas de movilidad, en diálogo con este medio, habló al respecto y aseguró que el Código Nacional de Tránsito colombiano está “obsoleto”, que está de acuerdo en que hay que actualizarlo, pero teniendo presente algunos aspectos.

“Hay que actualizarlo, pero hay que hacerlo sabiendo cómo es la cosa. Yo creo que hay que darle un objetivo de protección de la vida humana. No tiene que pensarse en aliviarle el bolsillo a nadie sino <proteger la vida por todo lo demás. Y para proteger la vida por encima de todo, pues ya hay unos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud que se llama El Enfoque del Sistema Seguro, en donde se entiende que las personas, los seres humanos son vulnerables, se equivocan y pues que esos errores no tienen que llevar a que se mueran”, explicó.

Adicionalmente, señaló que los siniestros viales son multicausales y requieren soluciones integrales. "Está demostrado de nuevo muchos estudios, especialmente del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, que dicen que mejor infraestructura y tecnología de detección de velocidad son de las mejores soluciones para poder prevenir siniestros viales", explicó Ramírez.

Respecto a las fotomultas, la experta sugirió revisar aquellas cámaras cuyo "objetivo únicamente es recolectar dinero", pero mantuvo que el sistema debe enfocarse en evitar comportamientos peligrosos en las vías.

“El objetivo de las cámaras, de las fotomultas no debe ser recoger dinero. Debe ser evitar que la gente cometa acciones peligrosas, que vaya rápido, que haga cambios de carril e inesperados y cosas de ese tipo. Pero sabemos que hay algunas cámaras que están destinadas únicamente para recolectar dinero. Eso está mal”.

Sobre la revisión técnicomecánica, Ramírez dijo que los tiempos actuales pueden revisarse, pero que actualmente en Colombia no se venden carros seguros. “Entonces si tienes un carro que en un choque te va a matar, no importa si tienes diez o tres técnico mecánicas".