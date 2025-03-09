Cambio Radical denunciará a magistradas del CNE por presunto prevaricato

El Partido Cambio Radical anunció este miércoles, 3 de septiembre de 2025, que interpondrá una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra las magistradas del Consejo Nacional Electoral (CNE) Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez.

Denuncia por presuntas irregularidades

De acuerdo con la colectividad, las funcionarias incurrieron en presunto prevaricato al decretar medidas cautelares irregulares que suspendieron las sanciones contra los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, impuestas por el Consejo de Control Ético del partido.

En el caso de la senadora Ana María Castañeda, Cambio Radical notificó que presentó recusación contra la magistrada Alba Lucía Velásquez por pertenecer al Pacto Histórico, lo que, aseguran, genera un conflicto de intereses. Sin embargo, según la colectividad, Velásquez rechazó arbitrariamente la recusación y decretó una medida cautelar que dejó sin efectos la sanción.

Por su parte, respecto al senador Temístocles Ortega, Cambio Radical interpuso recusación contra la magistrada Fabiola Márquez Grisales tras conocer de su impugnación mediante una comunicación enviada por el secretario del Senado. Pese a ello, Márquez, también vinculada políticamente al Pacto Histórico, profirió un auto que decretó una medida cautelar de urgencia.

Solicitud a la sala plena del CNE

Ante estos hechos, Cambio Radical solicitó a la sala plena del Consejo Nacional Electoral y a los magistrados Altus Baquero Rueda y Maritza Martínez suspender de inmediato las medidas cautelares adoptadas, al considerar que solo ellos son competentes para decidir sobre las recusaciones.

“El procedimiento fue violado en dos ocasiones. Las magistradas tomaron decisiones de fondo estando recusadas, lo cual constituye un grave precedente para la institucionalidad”, señaló el partido en un comunicado.

Con esta acción judicial y disciplinaria, la colectividad busca que se investigue a las magistradas y que se revoquen las decisiones que frenaron las sanciones internas contra sus congresistas.