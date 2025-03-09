CANAL RCN
Colombia

Cambio Radical denunciará a magistradas del CNE por presunto prevaricato

El partido llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, tras cuestionar decisiones que consideran irregulares.

¿Cuándo se votará la ponencia en el CNE?
¿Cuándo se votará la ponencia en el CNE? Foto: CNE.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
09:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Partido Cambio Radical anunció este miércoles, 3 de septiembre de 2025, que interpondrá una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra las magistradas del Consejo Nacional Electoral (CNE) Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez.

Presidente del CNE reveló cómo serían las sanciones por violación de topes de la campaña de Gustavo Petro
RELACIONADO

Presidente del CNE reveló cómo serían las sanciones por violación de topes de la campaña de Gustavo Petro

Denuncia por presuntas irregularidades

De acuerdo con la colectividad, las funcionarias incurrieron en presunto prevaricato al decretar medidas cautelares irregulares que suspendieron las sanciones contra los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, impuestas por el Consejo de Control Ético del partido.

En el caso de la senadora Ana María Castañeda, Cambio Radical notificó que presentó recusación contra la magistrada Alba Lucía Velásquez por pertenecer al Pacto Histórico, lo que, aseguran, genera un conflicto de intereses. Sin embargo, según la colectividad, Velásquez rechazó arbitrariamente la recusación y decretó una medida cautelar que dejó sin efectos la sanción.

Por su parte, respecto al senador Temístocles Ortega, Cambio Radical interpuso recusación contra la magistrada Fabiola Márquez Grisales tras conocer de su impugnación mediante una comunicación enviada por el secretario del Senado. Pese a ello, Márquez, también vinculada políticamente al Pacto Histórico, profirió un auto que decretó una medida cautelar de urgencia.

Solicitud a la sala plena del CNE

Ante estos hechos, Cambio Radical solicitó a la sala plena del Consejo Nacional Electoral y a los magistrados Altus Baquero Rueda y Maritza Martínez suspender de inmediato las medidas cautelares adoptadas, al considerar que solo ellos son competentes para decidir sobre las recusaciones.

“El procedimiento fue violado en dos ocasiones. Las magistradas tomaron decisiones de fondo estando recusadas, lo cual constituye un grave precedente para la institucionalidad”, señaló el partido en un comunicado.

La millonaria sanción que contempla el CNE por irregularidades en la campaña ‘Petro Presidente’
RELACIONADO

La millonaria sanción que contempla el CNE por irregularidades en la campaña ‘Petro Presidente’

Con esta acción judicial y disciplinaria, la colectividad busca que se investigue a las magistradas y que se revoquen las decisiones que frenaron las sanciones internas contra sus congresistas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Punto final para mercancía ilegal de armas en conocido sector comercial de Bogotá

Metro de Bogotá

Datos que no sabía del primer tren del Metro de Bogotá

Ministerio de Minas y Energía

Energía solar transforma la vida de más de mil familias rurales en Colombia

Otras Noticias

China

En imágenes, así fue el encuentro entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong Un

Tras un evento al que asistieron otros líderes mundiales, Kim y Putin se reunieron en privado.

Artistas

Reconocido cantante colombiano sufrió un accidente cerebrovascular: esto dijo su familia

La compleja realidad médica del cantante fue confirmada por su hermana, que está pidiendo ayuda para el proceso de rehabilitación.

Dian

DIAN da duro golpe a comercios en Bogotá: esta es la razón de la drástica medida

Junior de Barranquilla

Revelan video del fuerte 'agarrón' entre Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel: se dijeron de todo

Invima

Invima detecta falsificación de reconocido producto efervescente para la indigestión