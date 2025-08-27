Presidente del CNE reveló cómo serían las sanciones por violación de topes de la campaña de Gustavo Petro

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la investigación de la campaña ‘Petro presidente’, y de acuerdo con la ponencia revelada en las últimas horas, sí se violaron los topes electorales.

En A lo que vinimos hablamos con los protagonistas de la noticia, Álvaro Hernán Prada, presidente del CNE.

Al parecer, una nueva resolución ratifica que los gastos de campaña superaron los $3.500 millones, de acuerdo con el límite establecido por ley.

¿Cuánto dinero sobrepasó los topes de la campaña de Gustavo Petro?

Álvaro Hernán Parada:

Hay que decir que los topes de campaña eran un poco más de $28.000 millones de pesos para primera vuelta y un poco más de $13.000 millones para segunda vuelta.

En el informe de ingresos y gastos que recibimos de la campaña presidencial estaba un poco por debajo de ese monto.

Sin embargo, luego de recaudar las pruebas, nos hemos dado cuenta de que, al final, tuvimos una superación por encima de $2.400 millones para la primera vuelta y de $583 millones para la segunda vuelta. Y en financiación prohibida igualmente.

Le proponemos a la sala una sanción a los tres sujetos procesales: gerente, tesorera y auditora, al igual que a los partidos políticos Unión Patriótica y Colombia Humana.

Ponencia pide que Fiscalía y Comisión de Acusaciones investigue caso ‘Petro presidente’

Álvaro Hernán Parada:

La superación de topes y la financiación prohibida, adicionalmente a la competencia que tenemos nosotros para investigar y sancionar administrativamente, son delitos electorales y son quienes tienen la competencia. En este caso la Fiscalía, de adelantar esa investigación pena.

Para efectos del candidato, hoy presidente, será la Comisión de Acusaciones la encargada, porque así lo determinó la Corte Constitucional, que determine su responsabilidad.

¿Qué sanciones se aplica y contra quiénes por superación de topes de campaña?

Álvaro Hernán Parada:

Una media cautelar decidió suspender o que suspendiéramos la investigación contra quien es hoy es el presidente de la República.

Quedan tres sujetos procesales, gerente, tesorero, auditor, y a ellos le estamos proponiendo a la Sala una sanción que equivale a cerca de $5.900 millones que tendrán que responder.

Y a los partidos políticos, a los dos partidos políticos involucrados, cerca de $1.200 millones a cada uno.