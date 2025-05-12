Gobierno y Clan del Golfo logran compromisos para frenar el reclutamiento y la producción de drogas

El Gobierno y el Clan del Golfo dieron un paso significativo este viernes tras firmar, en Catar, un acuerdo que prioriza la reducción del reclutamiento de menores y el control de actividades relacionadas con la producción de drogas en los territorios donde opera el grupo armado.

El documento, denominado “Compromisos de Paz en Doha”, fue suscrito con el acompañamiento internacional de Catar, Noruega, Suiza y España, y pone el foco en dos aspectos considerados críticos para la pacificación de las regiones afectadas por la presencia del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la prohibición del reclutamiento de menores, una práctica que ha marcado la expansión del Clan del Golfo en al menos 15 zonas del país.

Este viernes, la organización se comprometió no solo a detener esta actividad, sino también a permitir y facilitar la reintegración de los niños y adolescentes que ya han sido vinculados a sus estructuras.

El acuerdo contempla acciones coordinadas con el Estado para garantizar la protección de estos menores y su transición a la vida civil. Representantes del grupo resaltaron que la reincorporación de los llamados “niños soldados” es un paso esencial en su intención de avanzar hacia un proceso de desmovilización.

“La MAPP/OEA establecerá equipos para realizar la labor de seguimiento, monitoreo y verificación de compromisos de acciones piloto (…) No reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA) hasta los 18 años”, se lee en el documento.

El segundo gran compromiso del Clan del Golfo es disminuir y desmantelar actividades relacionadas con la producción de drogas ilícitas, un pilar de su economía criminal.

El grupo, con más de 7.500 integrantes y señalado de enviar grandes cantidades de cocaína a mercados internacionales, deberá demostrar avances en esta materia como parte de la ruta hacia un eventual desarme.

El Gobierno considera este punto una prueba clave para medir la verdadera voluntad del Clan del Golfo de acogerse a un proceso de paz, ya que el narcotráfico ha sido su principal fuente de financiamiento y una de las mayores amenazas para la seguridad nacional.

Según, Luis Armando Pérez Castañeda, representante del grupo, “este proceso evidencia el compromiso del Estado Mayor Conjunto (...) con la paz con los territorios, las personas privadas de la libertad en cárceles nacionales e internacionales pertenecientes al ejército gaitanista de Colombia, así como con la construcción de una sociedad basada en la convivencia pacífica”.