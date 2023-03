Cambios en el Metro de Medellín durante Semana Santa, ¿de qué se trata?

Desde hace muchos años el Metro de Medellín ha ofrecido a los antioqueños, incluyendo el área metropolitana, un servicio de transporte que les ha permitido movilizarse hacia sus trabajos o estudio.

Recientemente la empresa anunció que durante Semana Santa realizará trabajos de mantenimiento en un tramo de la línea B por lo que habrá cambios en las frecuencias del servicio.

Un total de 25 profesionales aunarán esfuerzos durante los días 6,7,8 y 9 de abril en esta línea con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad a propios y visitantes. Los trabajos serán de perfilado de rieles, organización de balasto y labores de soldadura. Es importante mencionar que durante estos días las jornadas iniciarán a las 5:00 a.m y se extenderán hasta las 12:00 p.m.

Boletín de prensa: 📰 Cambios en las frecuencias de línea B 🚈 por trabajos de mantenimiento. 👨‍🏭



👉Conoce más detalles de esta noticia, aquí: 📲https://t.co/GlDzyk8FHw pic.twitter.com/5QPhjTInAr — Metro de Medellín 💚 #TuHistoriaNosMueve (@metrodemedellin) March 22, 2023

Cambios en la línea B del Metro de Medellín

Como dejar de prestar el servicio no es una opción en el marco de los trabajos esta línea del Metro operará en una duración de 20 minutos, lo que quiere decir que sería este el tiempo en que un usuario tendrá que esperar para que uno de los trenes llegue a las estaciones.

En las cuatro horas de trabajo estará habilitada una vía y no dos, razón por la que las operaciones se atrasarán un poco. En la estación Estadio los pasajeros deberán bajarse del tren y tomar otro que los lleve hasta su lugar de destino. Esto aplica para quienes se tengan que movilizar en el sentido San Antonio - San Javier y viceversa.

El servicio diario de los trenes genera el desgaste de los rieles, motivo por el que es necesario implementar trabajos de mantenimiento para que la operación continúe sin ningún inconveniente. “Normalmente en los tramos de la vía férrea de la línea B y de la línea A que no son residenciales, estas actividades se desarrollan en la noche y en la madrugada, es decir, mientras no hay operación comercial. En estos tramos de vía en zona residencial pensando en nuestros vecinos, realizaremos esta actividad en horas del día con el fin de que estas labores no afecten la vida cotidiana”, indicaron.

Con estas acciones, la empresa Metro de Medellín busca garantizar a los ciudadanos un servicio de calidad. Pero para esto, es fundamental poner en marcha trabajos que posibiliten lograrlo. Por las jornadas se pide paciencia a los usuarios, asimismo, que acaten las recomendaciones del personal Metro ubicado en cada una de las estaciones.