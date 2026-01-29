Cambridge Business Association anuncia su llegada a Colombia en el marco del Hay Festival de Cartagena

Cartagena se prepara para recibir una nueva conversación de alto nivel sobre liderazgo y estrategia empresarial. En medio de un contexto global marcado por la volatilidad económica, la transformación acelerada de los mercados y la redefinición de los modelos de dirección, Cambridge Business Association (CBA) anunció su llegada a Colombia como parte de su estrategia de expansión en América Latina. El anuncio se realizará en el marco del Hay Festival de Cartagena, uno de los encuentros culturales e intelectuales más relevantes de la región.

La llegada de esta red global de CEOs busca fortalecer las capacidades de liderazgo empresarial en un momento decisivo para las economías latinoamericanas, caracterizadas por retos simultáneos en crecimiento, gobernanza corporativa, transformación organizacional e internacionalización.

Un modelo de liderazgo inspirado en Cambridge

Inspirada en el ecosistema de innovación de Cambridge y el llamado Silicon Fen del Reino Unido, Cambridge Business Association opera como una asociación empresarial global e independiente. Su modelo se basa en boards privados y confidenciales, en los que CEOs y fundadores de diferentes industrias comparten desafíos reales, analizan escenarios complejos y reciben acompañamiento estratégico entre pares.

Este enfoque se ha consolidado a nivel internacional como una herramienta clave para la alta dirección, especialmente en contextos de alta incertidumbre, donde las decisiones empresariales tienen impactos cada vez más amplios y rápidos. La expansión hacia Colombia responde, además, al creciente peso de América Latina en la economía global, una región que concentra más de 650.000 empresas medianas y grandes.

“Hoy los CEOs toman decisiones en entornos mucho más complejos y expuestos a variables globales. América Latina necesita líderes conectados con el pensamiento estratégico internacional, pero sin perder la comprensión profunda de sus realidades locales”, señaló Pablo Riccheri, Global Managing Partner de Cambridge Business Association.

Liderazgo regional con mirada global

Riccheri, con más de 15 años de experiencia asesorando a altos ejecutivos en temas de estrategia, crecimiento e innovación, lidera la expansión internacional de CBA en distintos mercados. Su presencia en el lanzamiento en Colombia refuerza la apuesta de la organización por consolidar comunidades de liderazgo con visión global.

El evento también contará con la participación de Alejandra Mustakis, Board Director de CBA en Chile, emprendedora y expresidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECh). Mustakis es reconocida en la región por su aporte al desarrollo de ecosistemas de innovación, emprendimiento y liderazgo colaborativo, y desde su rol en CBA acompaña a ejecutivos en procesos de toma de decisiones estratégicas.

La llegada de Cambridge Business Association a Colombia marca un nuevo paso en la integración del empresariado latinoamericano a redes globales de liderazgo ejecutivo, en un momento clave para el posicionamiento internacional de la región y la profesionalización de la alta dirección empresarial.