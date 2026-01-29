El último video de Diógenes Quintero antes del trágico accidente: “La política va a cambiar”

A las 11:42 a.m. del miércoles 28 de enero despegó el vuelo NSE 8849 de Cúcuta y tenía como destino llegar a Ocaña. El aterrizaje estaba previsto para las 12:05 p.m., pero el último contacto se dio a las 11:54 a.m. antes de que desapareciera.

El vuelo era una aeronave modelo Beechcraft 1900, tenía matrícula HK4709 y lo operaba Searca. 13 pasajeros y dos tripulantes conformaban a los viajeros.

Así ocurrió el siniestro: investigan las causas

Tras la desaparición, Satena activó los protocolos correspondientes con la Fuerza Aeroespacial y la Aeronáutica Civil. La aeronave agotó su tiempo de autonomía de vuelo a las 2:00 p.m., dos horas después de la hora estimada del aterrizaje.

La trágica noticia se dio cuando la aeronave apareció destruida en la vereda Curasica en La Playa de Belén, Norte de Santander. Las imágenes fueron impresionantes y no hubo sobrevivientes.

María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo, Rolando Penaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Diógenes Quintero Amaya, Natalia Acosta Salcedo, Maira Sánchez Criado, Juan Pacheco Mejía, capitán Miguel Vanegas y capitán José de la Vega: estas fueron las identidades de los fallecidos.

El mensaje de Quintero a los jóvenes

Los dos nombres que más eco han hecho son los de Quintero Amaya y Salcedo, congresista y candidato a la Cámara respectivamente.

Quintero era representante a la Cámara por el Norte de Santander con una de las curules de paz. Era egresado de Derecho de la Universidad Libre de Cúcuta y especialista en Derecho Administrativo. Además, ya había inscrito su candidatura para otro periodo.

El último video que publicó en sus redes fue el 27 de enero a las 7:52 p.m., en el que aparecía hablando con los jóvenes, a quienes les dejó un mensaje: “La desconfianza es válida. Durante muchos años, la política les ha fallado (…) Hay que escucharlos y tenerlos en cuenta de verdad”.