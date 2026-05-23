Gimnasta de 35 años murió tras ser arrollada por un conductor fantasma en Floridablanca

Matyury Esperanza Martínez salía de trabajar en la madrugada cuando un conductor fantasma acabó con su vida en el anillo vial, entre Floridablanca y Piedecuesta, Santander.

De acuerdo con las autoridades de Tránsito del municipio, la mujer, que transitaba en una motocicleta, fue embestida por un automóvil por la parte de atrás y arrastrada casi 100 metros sobre el pavimento.

Matyury perdió la vida inmediatamente después del impacto.

Por su parte, el conductor del vehículo huyó del lugar y ahora es buscado por las autoridades para que responda por el crimen.

¿Quién era la víctima del conductor fantasma en Floridablanca?

Matyury tenía 35 años y era una destacada deportista que representó al país en cuatro campeonatos de gimnasia aeróbica en Las Vegas y ganó bronce en los Juegos Panamericanos de México. Además, era mamá de una niña de 8 años.

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Fredy Andrés Martínez, su hermano, la recuerda con amor y orgullo por representar al país en escenarios deportivos a nivel mundial.

Su familia ahora está invitando a la comunidad a una velatón en memoria de la víctima de este trágico hecho, a la cual un conductor imprudente le arrebató los sueños.

Familiares piden justicia por Matyury

Además, piden a las autoridades que se haga justicia por Matyury y por todas las víctimas de los denominados conductores fantasma.

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Por ahora, las autoridades buscan identificar al responsable del vehículo; sin embargo, la falta de cámaras de seguridad en la zona dificulta la investigación.