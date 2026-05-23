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Gimnasta de 35 años murió tras ser arrollada por un conductor fantasma en Floridablanca

Matyury Martínez salía a trabajar cuando fue arrollada por un conductor que huyó y la dejó morir sobre la vía.

Noticias RCN

mayo 23 de 2026
02:40 p. m.
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Matyury Esperanza Martínez salía de trabajar en la madrugada cuando un conductor fantasma acabó con su vida en el anillo vial, entre Floridablanca y Piedecuesta, Santander.

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De acuerdo con las autoridades de Tránsito del municipio, la mujer, que transitaba en una motocicleta, fue embestida por un automóvil por la parte de atrás y arrastrada casi 100 metros sobre el pavimento.

Matyury perdió la vida inmediatamente después del impacto.

Por su parte, el conductor del vehículo huyó del lugar y ahora es buscado por las autoridades para que responda por el crimen.

¿Quién era la víctima del conductor fantasma en Floridablanca?

Matyury tenía 35 años y era una destacada deportista que representó al país en cuatro campeonatos de gimnasia aeróbica en Las Vegas y ganó bronce en los Juegos Panamericanos de México. Además, era mamá de una niña de 8 años.

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Fredy Andrés Martínez, su hermano, la recuerda con amor y orgullo por representar al país en escenarios deportivos a nivel mundial.

Su familia ahora está invitando a la comunidad a una velatón en memoria de la víctima de este trágico hecho, a la cual un conductor imprudente le arrebató los sueños.

Familiares piden justicia por Matyury

Además, piden a las autoridades que se haga justicia por Matyury y por todas las víctimas de los denominados conductores fantasma.

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Por ahora, las autoridades buscan identificar al responsable del vehículo; sin embargo, la falta de cámaras de seguridad en la zona dificulta la investigación.

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