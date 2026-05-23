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El Plan Democracia: Fuerzas Militares están listas para garantizar la seguridad en las elecciones

El comandante de las FF. MM., general Hugo López, estuvo en Noticias RCN indicando qué estrategias se están efectuando.

Noticias RCN

mayo 23 de 2026
02:54 p. m.
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Las Fuerzas Militares ponen en marcha el Plan Democracia, un despliegue operacional con 288.900 uniformados a falta de una semana para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo.

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“Tenemos a las FF. MM. listas y desplegadas en todo el territorio nacional para poder garantizar que Colombia salga a votar”, sostuvo en diálogo con Noticias RCN el general Hugo López, comandante general de las Fuerzas Militares. La primera parada es el departamento de Meta.

Miles de puestos de votación cubiertos por uniformados

La operación cubre 13.489 puestos de votación y cuenta con el trabajo articulado del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía.

Entre los departamentos priorizados se encuentran Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guaviare, Bolívar y Norte de Santander. Se optó por estos sitios dado que han sido identificadas como las de mayor amenaza en el proceso electoral.

Una de las principales preocupaciones es el constreñimiento electoral que los grupos armados están ejerciendo sobre la población. Frente a este asunto, esto comentó el general: “Esta es una práctica que están desarrollando: el de querer instrumentalizar a la población”.

La amenaza de carnetización y control ilegal

Estando en Meta, las autoridades han identificado prácticas de carnetización de ciudadanos. “Han querido hacer un control ilegal del territorio y para eso han buscado la forma de poder carnetizar a la población. Tenemos evidencias claras y diferentes instituciones han denunciado estas prácticas. Pretenden un control social e ilegal”.

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La situación en Cauca también es preocupante por los recientes conflictos entre las comunidades Nasa y Misak. El comandante hizo un balance de los asesinados y más de 100 heridos, junto con las medidas que se han llevado a cabo.

Por su parte, la Defensoría también le ha hecho seguimiento a la campaña y, a medida que se acerca la expectante fecha, aumentan los peligros en aquellas zonas donde históricamente ha habido presencia de estructuras armadas.

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