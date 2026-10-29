Diosdado Cabello lanzó advertencia de cárcel contra familiares de presos políticos

Diosdado Cabello advirtió sobre posibles detenciones tras los enfrentamientos registrados el miércoles 28 de octubre en Caracas, durante una protesta de familiares de presos políticos, trabajadores y jubilados que buscaban llegar al Palacio de Miraflores.

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La advertencia del ministro de Interior del régimen venezolano elevó la preocupación por posibles represalias contra quienes participaron en la movilización, convocada para exigir la liberación de detenidos por razones políticas y mejoras salariales.

¿Qué dijo Diosdado Cabello sobre los manifestantes?

Durante su programa televisivo, Cabello cuestionó la protesta y acusó a sus participantes de intentar provocar a los funcionarios policiales. También aseguró que la persona que agredió a un policía sería detenida y presentada ante las autoridades.

“Cuando se detenga a la persona que golpeó al policía, que están grabados, ya ustedes van a escuchar el cuento”, afirmó, según reportes de medios venezolanos. El funcionario también advirtió que quienes buscaran generar disturbios no conseguirían su objetivo.

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Sus declaraciones se produjeron después de que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) bloqueara el avance de una manifestación que pretendía llegar a la sede del Ejecutivo.

¿Qué ocurrió durante la protesta en Caracas?

La movilización comenzó en las inmediaciones de la plaza La Candelaria y buscaba avanzar por la avenida Urdaneta hasta el Palacio de Miraflores. Sin embargo, un grupo de funcionarios policiales impidió el paso a la altura de la esquina Platanal.

El bloqueo derivó en forcejeos entre manifestantes y agentes de seguridad. Reportes de medios locales indicaron que hubo personas lesionadas, entre ellas participantes de la marcha y un funcionario policial.

En la protesta participaron familiares de detenidos por razones políticas, trabajadores activos, jubilados y representantes sindicales. Mientras unos exigían la liberación de sus seres queridos, otros reclamaban salarios dignos y mejores condiciones laborales.

“Ni uno, ni dos, que sean todos” y “Delcy libera, los presos se te mueren” fueron algunas de las consignas escuchadas durante la jornada.

¿Qué exigen los familiares de los presos políticos en Venezuela?

Las familias reclaman la liberación de los detenidos, la revisión de sus expedientes y atención médica para quienes presentan problemas de salud. Sus exigencias se suman a las movilizaciones que buscan respuestas de las autoridades venezolanas sobre la situación de los presos políticos.

José Patines, dirigente de la Coalición Sindical Nacional, responsabilizó a Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello por las agresiones denunciadas durante la protesta.

La tensión continúa alrededor de las demandas de excarcelación y las condiciones para ejercer el derecho a la manifestación en Venezuela.