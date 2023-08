Campesino conmovió tras perder su vivienda en Gachalá debido al fuerte temblor

Este viernes se vive una noche bastante más tranquila por parte de los habitantes de Gachalá, un municipio del departamento de Cundinamarca en el que se vivieron horas de terror debido al fuerte temblor que se registró en el país el pasado jueves.

Van retomando sus actividades y volviendo a sus hogares con más calma. La noche de este jueves decidieron pasarla en el parque principal, instalando carpas en las canchas y durmiendo allí por el temor a que sus viviendas se vinieran abajo.

Le puede interesar: Cierre vía al Llano: estas son las rutas alternas para llegar a Villavicencio desde Bogotá

Orteliano Linares, un campesino de 64 años, sabe en carne propia lo que sienten al menos 12 familias humildes que perdieron su vivienda, lo único que tenían…

Este humilde campesino estaba a tres metros de su casa cuando sintió que algo lo quería tumbar. “Me encomendé a Dios y a la Virgen”, aseguró a los micrófonos de Noticias RCN.

El temblor no pudo derribarlo, pero el 50% de su casa no soportó los movimientos telúricos y se convirtió en polvo. Siente que tuvo demasiada suerte, pero no puede con la tristeza que le da haber quedado sin el techo que su padre le dejó.

Vea también: Inasistencia del presidente Gustavo Petro a evento en Cartagena generó gran malestar en la comunidad

Por el momento acepta el albergue que le brindan, pero solo quiere volver a tener su propio techo y aunque haya decidido vivir solo con sus compañeros del campo, sabe que necesita ayuda.

Mi casita. Estoy pidiendo mi casita, mi cocina

Como esta vivienda, otras doce en diferentes veredas de Gachalá, también sucumbieron a los temblores y sus habitantes, campesinos humildes, pasan por el mismo drama.

De acuerdo con el reporte oficial, Doce viviendas definitivamente cayeron, pero los daños en al menos otras 50, va a ser necesario que pasen por procesos de demolición. Las familias actualmente están en búsqueda de albergues.