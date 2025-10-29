No todas las familias desplazadas en Antioquia han podido regresar a sus casas: Ejército aún llega a puntos críticos

Cerca de 2.200 miembros de familias campesinas fueron desplazados del área rural en el municipio de Briceño, en lo que va de octubre del 2025.

La crítica situación humanitaria enfrentó en las últimas horas al gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón y el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez.

Rendón le hizo un llamado al jefe de cartera, advirtiendo que fue necesario “decirle al ministro de Defensa que honré el uniforme que solía portar, que le ordene a las fuerzas Militares copar esos territorios”.

Declaraciones que llevaron al ministro Sánchez a dar una explicación: “No han ingresado cuatro oficios como, en redes sociales, han llegado a sugerir, fueron dos. Estamos confirmando si los otros dos llegaron directamente a la Fuerza Pública. El primer oficio fue radicado el 19 de octubre e, inmediatamente, se les dio trámite a las fuerzas”.

90% de las familias desplazadas ya retornaron, pero algunas todavía sienten temor:

De acuerdo con las autoridades, el 90% de las familias desplazadas ya retornaron a sus territorios en zona rural de Briceño, pero hay quienes se niegan a volver, argumentando que el Ejército no ha llegado a sus corregimientos.

En palabras del alcalde Noé Espinosa, “Después de que se presentara el gobernador de Antioquia, empezamos a hablar con la comunidad. Muchos retornaron entre el sábado y el domingo, pero todavía hay quienes no han querido regresar, argumentando que no hay seguridad en el territorio y es que el Ejército no ha llegado, específicamente al corregimiento de Pueblo Nuevo, que es donde se han presentado las confrontaciones en nuestro territorio”.

En respuesta, las autoridades decidieron ofrecer una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Chejo, 1.600 millones por alias Ramiro y 500 millones por “Primo gay”.

Las víctimas exigen garantías del Gobierno, pero, según el alcalde Espinosa, “el apoyo ha venido de la Gobernación de Antioquia, sus funcionarios se han presentado, al igual que el gobernador, pero, desde el Gobierno Nacional, han sido muy lentos. Estas situaciones humanitarias hay que atenderlas de una manera rápida. El gobernador ha hecho hasta lo imposible, pero el Gobierno Nacional también tiene que hacerse presente”.

El municipio presentó su caso en un Concejo de Seguridad realizado en Yarumal, al que asistieron el gobernador de Antioquia y el ministro de la Defensa, argumentando que la seguridad alimentaria de las zonas urbanas depende de su trabajo. Sin embargo:

“Todavía tenemos a varias familias en el casco urbano; alrededor de 80 personas que siguen esperando a que la fuerza pública llegue a las zona rural, para ingresar al territorio y están preocupados, porque estamos en plena cosecha de café y muchos manifiestan que el producto ya se cayó y no saben cómo van a subsistir, pero, desde la administración municipal tocamos puertas para que nos brinden apoyo masivo en los alimentos que vamos a entregarles, para que tenga, al menos, que echarle a la olla. Y la situación escolar es también preocupante, estamos finalizando el año y no sabemos los niños cómo están”.