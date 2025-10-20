CANAL RCN
Defensoría advierte que casi 2.300 personas fueron desplazadas de Briceño y Anorí este fin de semana

Integrantes de las disidencias permitieron que un miembro por familia se quedara para atender las labores del hogar y el campo.

Foto: Defensoría del Pueblo
octubre 20 de 2025
04:12 p. m.
El fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre pasará a la historia como un momento de extrema dificultad para los municipios de Briceño y Anorí, en el departamento de Antioquia.

Según cifras de las autoridades locales, cerca de 2.300 personas fueron desplazadas por enfrentamientos entre el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército Gaitanista de Colombia (o Clan del Golfo), en Briceño, y entre las mismas disidencias y el el frente Héroes del ELN, en Anorí.

Familias campesinas de ambos municipios se vieron obligadas a buscar refugio en el casco urbano, en donde superaron las capacidades de atención de las alcaldías locales; lo que obligó a la Defensoría del Pueblo a pronunciarse y solicitar al Gobierno Nacional el desarrollo medidas que permitan atender y proteger, de manera integral, a las comunidades afectadas.

¿Qué pasó en los municipios de Briceño y Anorí durante el fin de semana?

De acuerdo con la Defensoría “en Briceño, con corte al pasado 19 de octubre, 2.081 personas de 23 veredas se desplazaron”, a pesar de que “la Alerta Temprana 035 de 2019 para ese lugar está vigente y, con ella” se había “advertido el riesgo de que se presentaran, además de desplazamientos forzados, confinamientos, asesinatos, instalación de artefactos explosivos y enfrentamientos entre actores armados”.

De acuerdo con las víctimas de desplazamiento que fueron llegando al casco urbano, hombres de las disidencias informaron que solo una persona por familia podría quedarse en las casas, para atender las labores del hogar y el campo.

Mientras, “en Anorí, los enfrentamientos ocurridos en la vereda Los Trozos, específicamente en los sectores Tenche Limón, Tenche Salino y Taca Mocho, obligaron a 176 personas a salir del territorio para proteger sus vidas”.

En la entrada al municipio, el sábado en la madrugada, dos hombres que se movilizaban en un taxi con placas de Bello fueron baleados por sujetos armados que dejaron un tronco en la vía. Las víctimas fueron identificadas como como Cristian Camilo Gallego Bedoya y Juan Esteban Gómez Agudelo y, aunque Bedoya tenía anotaciones por los delitos de hurto calificado, agravado y abuso de confianza, el caso sigue siendo investigado por las autoridades.

Defensoría ha mantenido un dialogo activo en la región:

Tan pronto como las autoridades informaron sobre los nuevos desplazamientos masivos, la Defensoría se sumó al Subcomité de Prevención y Protección y al Comité de Justicia Transicional para analizar la situación en ambos municipios.

Además, inició un diálogo directo con lideresas y líderes sociales, las autoridades de orden municipal y departamental, personería y organismos de cooperación internacional para atender a las víctimas, no sin antes realizar un pronunciamiento sobre lo ocurrido:

“Rechazamos las acciones que ponen en riesgo a la población civil y violan el derecho internacional humanitario (DIH). Esta zona del departamento históricamente ha sido disputada por grupos armados ilegales, debido a su ubicación estratégica, la presencia de economías ilícitas y sus corredores de movilidad hacia el Bajo Cauca y el nordeste del departamento”.

