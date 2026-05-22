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ANT identificó de quién son las tierras que dejaron siete muertos en una batalla campal en Silvia, Cauca

Las comunidades indígenas Misak y Nasa protagonizaron violentos choques por la titularidad de 900 hectáreas en el páramo de La Ensillada.

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
06:58 p. m.
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Las víctimas mortales de los enfrentamientos en el municipio de Silvia, Cauca, ascienden a siete personas, incluyendo una mujer, mientras que más de 110 resultaron heridas en las violentas confrontaciones entre las comunidades indígenas Misak y Nasa por la disputa de un territorio de 900 hectáreas en el páramo de La Ensillada.

De los 110 indígenas heridos por disputa en Cauca, 85 fueron por arma de fuego
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Entre los heridos se encuentran dos menores de edad, uno de 13 y otro de 17 años, ambos varones.

La mayoría de los heridos son por armas de fuego, confirmaron las autoridades de salud.

La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán Gallardo, explicó el origen del conflicto:

Esta es una disputa territorial que se viene generando entre dos comunidades en el municipio de Silvia, Cauca, la comunidad de los Misak y la comunidad Nasa. Es un conflicto que trae ya algunas disputas anteriores por algunos actos administrativos que fueron emitidos por la Agencia Nacional de Tierras en su momento y que, por supuesto, lo que se alcanza a identificar técnicamente es que había un traslape del territorio.

Seis muertos y 60 heridos por enfrentamientos entre indígenas Misak y Nasa en Silvia, Cauca
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La ANT identificó a quién pertenecen las tierras que desataron la disputa

De acuerdo con la secretaria de Seguridad de Cauca, "en una mesa que hubo hace 15 días se logró identificar técnicamente por parte de la Agencia Nacional de Tierras de quién era la titularidad del territorio".

Sin embargo, la funcionaria lamentó que "no existe una voluntad política que permita efectivamente lograr que eso se resuelva de manera tranquila".

Tras los enfrentamientos, las comunidades se replegaron a sus territorios. Los indígenas Misak se movieron hacia su territorio ancestral en la zona de Santiago, La Campana y Peña del Corazón, mientras que los Nasa se replegaron hacia el perímetro urbano de Pitayón.

Ambos bandos denunciaron tener personas retenidas, y se prevén intercambios humanitarios.

120 soldados fueron desplegados en Silvia para controlar disputa entre indígenas
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Habrá una reunión en la Casa de Nariño sobre la situación de indígenas

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien estuvo en Popayán coordinando un puesto de mando unificado, anunció que el presidente Gustavo Petro convocará este lunes a los líderes de ambas comunidades a una reunión en la Casa de Nariño para buscar una solución al conflicto interétnico.

Las autoridades permitieron el ingreso de una misión humanitaria para evacuar heridos y buscar posibles cuerpos en la zona de confrontación.

"Hoy las dos comunidades están golpeadas, por supuesto, y nuestra solidaridad con estas comunidades golpeadas porque hoy están velando sus muertos", manifestó la funcionaria departamental.

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