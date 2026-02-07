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Abelardo de la Espriella dialogó con Isaac Herzog sobre restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel

Durante la conversación, los mandatarios coincidieron en la necesidad de fortalecer los vínculos entre ambos países.

Fotos: AFP

Noticias RCN

julio 02 de 2026
03:08 p. m.
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El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, sostuvo este jueves una llamada telefónica con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, quien lo felicitó por su elección y expresó su interés en recomponer las relaciones diplomáticas entre ambos países.

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Durante la conversación, los mandatarios coincidieron en la necesidad de fortalecer los vínculos históricos de amistad y cooperación.

“El nuevo gobierno de la Patria Milagro empieza a recuperar el lugar de Colombia en el mundo”, señaló la oficina de prensa del presidente electo, al destacar que la relación bilateral se proyecta sobre la base del respeto, la confianza y la defensa de la libertad.

Desde la campaña presidencial, De la Espriella había anticipado que las relaciones con Israel serían un eje central de su política exterior, a diferencia del gobierno saliente de Gustavo Petro, cuyas relaciones con el país se encuentran rotas desde mayo de 2024 tras la ofensiva en Gaza.

En abril de este año, tras recibir el respaldo del primer ministro Benjamín Netanyahu, el entonces candidato se comprometió públicamente a trasladar la embajada colombiana a Jerusalén y a consolidar una alianza estratégica para combatir el narcoterrorismo, promesa que ahora empieza a tomar forma con los primeros contactos oficiales.

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Primer encuentro del empalme económico

En paralelo a la agenda internacional, este jueves se llevó a cabo la primera reunión entre el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, designado por el gobierno saliente de Gustavo Petro para el proceso de empalme.

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Restrepo solicitó que las reuniones sean grabadas como medida de transparencia y anunció que este viernes 3 de julio se pondrá en marcha el primer encuentro de la comisión nacional de empalme.

El equipo del presidente electo estará conformado por Carlos Alonso Lucio, María Isabel Campo, Jaime Andrés Beltrán, Elsa Noguera, Carolina Restrepo y Jerome Sanabria.

Comisión nacional de transición

Por parte del gobierno saliente participarán el ministro de Hacienda, la directora del Dapre, la directora de Planeación Nacional y el secretario jurídico. La comisión tendrá la tarea de garantizar que el paso de una administración a otra se cumpla como obligación constitucional y sin traumatismos.

La atención política de este mes se centra en el proceso de transición entre el gobierno de Gustavo Petro y el equipo de Abelardo De La Espriella, que asumirá la jefatura del Estado el próximo 7 de agosto.

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