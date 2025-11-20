Campesinos intentan habilitar la vía del Carare ante falla geológica en Vélez

Se cumplen tres semanas desde que una falla geológica colapsó la vía del Carare en el municipio de Vélez, Santander, dejando la carretera intransitable y sin solución a la vista.

Ante la desesperación, los habitantes de la región han tomado la iniciativa de recuperar ellos mismos la transitabilidad del corredor vial, contratando maquinaria con recursos propios y utilizando picas y palas.

Orlando Ariza, alcalde de Vélez, confirmó que "pese a las advertencias que ha hecho la administración del peligro, el riesgo que corren los campesinos", los residentes están interviniendo la vía.

Bloqueo en la vía del Carare golpea transporte de leche, café y cacao

"Me acaban de informar que ya una moto pasó, pero la verdad es que con todos los riesgos que implica utilizar esta vía", señaló el mandatario local, quien advirtió que "el movimiento de tierra sigue" y representa un peligro constante.

La situación afecta a más de 500 hectáreas y genera pérdidas millonarias. Según el alcalde, "si calculáramos solamente la zona afectada de ahí de Vélez, son más de 5 mil millones de pesos diarios que se están perdiendo".

La crisis impacta no solo la producción local de leche y mora de clima frío, sino también el transporte de cacao, café, ganado desde el Magdalena Medio, y el bocadillo que se distribuye hacia la costa Atlántica y Medellín.

¿Cuáles son los territorios que conecta la transversal del Carare?

La transversal del Carare es una arteria vital que conecta el centro del país con la costa Caribe, Antioquia y el Magdalena Medio. La Asamblea Nacional de Ingenieros ya solicitó la intervención de la ministra de Transporte y del director de Invías para atender la emergencia.

Ariza manifestó que Invías realizó un recorrido buscando vías alternas, "pero por el momento no hemos encontrado una solución o una respuesta que convenza".

El alcalde hizo un llamado urgente "al Ministerio de Transporte, al Gobierno Nacional, al Gobierno Departamental" para que se pronuncien sobre esta situación que calificó como "caótica" para todo el sur de Santander.

La administración municipal reconoce que la solución definitiva requiere estudios técnicos y geológicos, pero solicita con urgencia la habilitación de una ruta alterna "para evitar que de pronto suceda algún accidente debido a lo que está haciendo la comunidad de esta zona", mientras continúa el movimiento de tierra que agrava día a día la situación.