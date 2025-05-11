CANAL RCN
Colombia Video

“Llevamos 12 días incomunicados”: alcalde de Vélez, Santander alerta por desastre en vía El Carare

El alcalde de Vélez habló de esta falla geológica sobre la Transversal del Carare que dejó incomunicadas a varias veredas en Santander.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
11:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un movimiento de masa que afectó aproximadamente 258 hectáreas sobre la Transversal del Carare, en Santander, mantiene incomunicadas a varias poblaciones desde hace 12 días.

Capturan a 'los de la M' en megaoperativo contra red criminal en Piedecuesta: 15 detenidos y millonarias incautaciones
RELACIONADO

Capturan a 'los de la M' en megaoperativo contra red criminal en Piedecuesta: 15 detenidos y millonarias incautaciones

El desastre natural, que destruyó tres kilómetros de esta carretera nacional entre Vélez y Landázuri, dejó 98 familias damnificadas y 14.000 usuarios sin servicio de energía eléctrica.

Orlando Ariza, alcalde de Vélez, confirmó la magnitud de la crisis: "3 kilómetros de la vía nacional, de la vía El Carare, por un movimiento de masa, pues prácticamente desaparecieron en su totalidad. Lo más grave es la tragedia humana que se vive allí, porque las familias, son 98 que lo han perdido todo, sus fincas, sus cultivos, sus animales".

Río Magdalena amenaza con desbordarse en Santander: 50 municipios en alerta por intensas lluvias
RELACIONADO

Río Magdalena amenaza con desbordarse en Santander: 50 municipios en alerta por intensas lluvias

El mandatario local reportó que 32 familias ya fueron encuestadas después de evacuar la zona afectada, que comprende dos veredas. La situación se agrava porque "permanentemente se está presentando movimiento de tierra, estamos haciendo monitoreo permanentemente y la tierra se sigue moviendo", advirtió Ariza.

Bloqueo en vía El Carare paraliza comercio agrícola

La vía El Carare constituye una arteria fundamental para el comercio regional, conectando el oriente del país con el Magdalena Medio, Medellín y la Ruta del Sol. "Es una despensa agrícola del centro del país", explicó el alcalde, señalando que productos como cacao, café, bananito, frutas y leche no pueden ser transportados, generando pérdidas económicas significativas.

Este es el amplio prontuario de alias Rastas, el hombre que habría abusado de múltiples mujeres en Santander
RELACIONADO

Este es el amplio prontuario de alias Rastas, el hombre que habría abusado de múltiples mujeres en Santander

El desabastecimiento afecta tanto el suministro de alimentos como de medicamentos. Los habitantes deben trasladar enfermos, niños y ancianos "por trochas, sacarlos a donde haya una vía que se pueda acceder al transporte".

Alcalde de Vélez denuncia falta de ayuda estatal y alerta por riesgo hídrico

Respecto a la ayuda gubernamental, Ariza indicó que el gobierno departamental envió "colchonetas, cobijas, utensilios de aseo, utensilios de cocina y por supuesto alimentos" a través de la unidad de gestión de riesgos. Sin embargo, calificó la respuesta como insuficiente: "estamos desconcertados porque la ayuda ha sido prácticamente nula".

El alcalde hizo un llamado al gobierno nacional, destacando que aunque la vía no fue incluida en Conpes 4161 de este año, sí está contemplada en el Plan de Desarrollo Colombia Potencia de la Vida. "Hace más de 40 años se ha venido luchando para que se le haga un verdadero mantenimiento a esta vía", enfatizó.

Una preocupación adicional es el comportamiento del río en la zona: "perdió el cauce y en otros lugares disminuyó sustancialmente el agua, entonces no sabemos si es que se está represando en algún lado", lo que podría generar mayores consecuencias aguas abajo.

La Electrificadora de Santander trabaja en restablecer el servicio eléctrico para los 14.000 usuarios afectados en municipios como El Peñón, Alto Jordán, Bajo Jordán, Landázuri, Bolívar, Cimitarra, Puerto Parra y Santa Helena del Opón. La falta de energía impide las comunicaciones, pues los habitantes no pueden cargar sus dispositivos móviles.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Cartagena recibirá los primeros coches eléctricos que reemplazarán los de tracción animal

Ejército Nacional

Capturan a ‘Drácula’, cabecilla del ELN señalado de ataques terroristas en el Catatumbo

Bogotá

Caso Jaime Esteban Moreno: Fiscalía podría imputar a mujer señalada de incitar homicidio

Otras Noticias

Artistas

Rumores de romance: Beéle comparte foto junto a una modelo y causa revuelo en redes

A través de sus redes sociales, Beéle compartió misteriosa fotografía con una mujer.

Luis Díaz

Luis Díaz rompe el silencio tras doblete al PSG y lesión de Achraf Hakimi

Luis Díaz rompió el silencio en redes sociales sobre su noche de Champions League. El delantero colombiano se pronunció sobre el doblete ante el PSG y la expulsión que generó controversia.

Estados Unidos

Colombiano sobrevivió a ataque de EE. UU. en el Caribe: esto se sabe

Enfermedades

Estudio refuerza interés sobre las vacunas contra el Covid en niños y adolescentes

Dólar

Dólar sorprendió y cambió de tendencia este 5 de noviembre en Colombia: así se cotiza la divisa