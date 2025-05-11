“Llevamos 12 días incomunicados”: alcalde de Vélez, Santander alerta por desastre en vía El Carare

Un movimiento de masa que afectó aproximadamente 258 hectáreas sobre la Transversal del Carare, en Santander, mantiene incomunicadas a varias poblaciones desde hace 12 días.

El desastre natural, que destruyó tres kilómetros de esta carretera nacional entre Vélez y Landázuri, dejó 98 familias damnificadas y 14.000 usuarios sin servicio de energía eléctrica.

Orlando Ariza, alcalde de Vélez, confirmó la magnitud de la crisis: "3 kilómetros de la vía nacional, de la vía El Carare, por un movimiento de masa, pues prácticamente desaparecieron en su totalidad. Lo más grave es la tragedia humana que se vive allí, porque las familias, son 98 que lo han perdido todo, sus fincas, sus cultivos, sus animales".

El mandatario local reportó que 32 familias ya fueron encuestadas después de evacuar la zona afectada, que comprende dos veredas. La situación se agrava porque "permanentemente se está presentando movimiento de tierra, estamos haciendo monitoreo permanentemente y la tierra se sigue moviendo", advirtió Ariza.

Bloqueo en vía El Carare paraliza comercio agrícola

La vía El Carare constituye una arteria fundamental para el comercio regional, conectando el oriente del país con el Magdalena Medio, Medellín y la Ruta del Sol. "Es una despensa agrícola del centro del país", explicó el alcalde, señalando que productos como cacao, café, bananito, frutas y leche no pueden ser transportados, generando pérdidas económicas significativas.

El desabastecimiento afecta tanto el suministro de alimentos como de medicamentos. Los habitantes deben trasladar enfermos, niños y ancianos "por trochas, sacarlos a donde haya una vía que se pueda acceder al transporte".

Alcalde de Vélez denuncia falta de ayuda estatal y alerta por riesgo hídrico

Respecto a la ayuda gubernamental, Ariza indicó que el gobierno departamental envió "colchonetas, cobijas, utensilios de aseo, utensilios de cocina y por supuesto alimentos" a través de la unidad de gestión de riesgos. Sin embargo, calificó la respuesta como insuficiente: "estamos desconcertados porque la ayuda ha sido prácticamente nula".

El alcalde hizo un llamado al gobierno nacional, destacando que aunque la vía no fue incluida en Conpes 4161 de este año, sí está contemplada en el Plan de Desarrollo Colombia Potencia de la Vida. "Hace más de 40 años se ha venido luchando para que se le haga un verdadero mantenimiento a esta vía", enfatizó.

Una preocupación adicional es el comportamiento del río en la zona: "perdió el cauce y en otros lugares disminuyó sustancialmente el agua, entonces no sabemos si es que se está represando en algún lado", lo que podría generar mayores consecuencias aguas abajo.

La Electrificadora de Santander trabaja en restablecer el servicio eléctrico para los 14.000 usuarios afectados en municipios como El Peñón, Alto Jordán, Bajo Jordán, Landázuri, Bolívar, Cimitarra, Puerto Parra y Santa Helena del Opón. La falta de energía impide las comunicaciones, pues los habitantes no pueden cargar sus dispositivos móviles.