Campesinos se cansaron de esperar y pavimentaron ellos mismos la entrada a su vereda

Cansados de tener que recorrer una vía en tierra y llena de baches, los campesinos de la Vereda La Cascada, en zona rural de Ibagué, se pusieron manos a la obra y pavimentaron la carretera que lleva a sus casas.

“Esto fue posible gracia a la comunicación entre todos los líderes. Tenemos diez líderes en la vereda y ellos se encargan de transmitir la información con todas las personas”, explicó Juan José Bello, quien vive desde hace años en La Cascada y entiende las dificultades de movilizarse en vías de condiciones precarias.

Junto a otros habitantes de la vereda donaron los recursos faltantes y su trabajo manual para reconstruir la vía de acceso a La Cascada y facilitar la movilidad de todos.

Alcaldía y Secretaría de Agricultura y Desarrollo se sumaron a la iniciativa:

Ahora, más que nunca, José Fabián Bastidas cree que “la unión hace la fuerza”. En diálogo con Noticias RCN, destacó: “Todos pusimos nuestro granito de arena y, entre todos, hemos aportado con la mano de obra. La alcaldesa nos ayudó con unos bultos de cemento uy nosotros hicimos el resto”.

Pero no solo la Alcaldía, también la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué los apoyó con cemento y asesoría técnica para la construcción de 15.000 metros lineales, bajo el compromiso de que agricultores de La Cascada donarían algunas de sus jornadas laborales para sacar la obra adelante:

“Hoy, de una estrategia denominada gestión compartida, hemos podido desarrollar, construir, cerca de 15.000 metros lineales en las zonas de mayor complejidad, de más difícil acceso”, celebró el secretario de agricultura y desarrollo de Ibagué, Cristian David Ávila.

Más del 20% de las vías en Colombia estaban sin pavimentar hasta el 2023:

Un reporte entregado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) en el 2023, advertía que, para entonces, un 20,2% de las vías estaban sin pavimentar. Lo que, en total eran 2.061,31 kilómetros; por lo que iniciativas como la de La Cascada sin cada vez más frecuentes entre comunicades que sufren el abandono estatal.