Vía al Llano: un problema geológico, financiero y político sin salida clara

20 días de cierre en la vía al Llano reflejan un drama que combina riesgos geológicos, falta de recursos y la incertidumbre de miles de colombianos.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
08:59 a. m.
Una vía con más de 200 puntos críticos

En diálogo con #LaMesaAncha de Noticias RCN, Flover Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos, explicó que la vía atraviesa formaciones de rocas frágiles —lutitas— que al contacto con el agua se expanden, favoreciendo los deslizamientos.

A este factor natural se suma la corrupción y la mala destinación de recursos que, según expertos, han impedido soluciones de fondo.

El factor económico y político

El presidente Gustavo Petro reconoció que no hay recursos para atender el problema de manera estructural. Analistas advierten que insistir en estatizar concesiones viales agravaría la situación, pues el Estado no tiene cómo financiar la operación de estas carreteras. “Lo que se necesita es articular inversión privada, conocimiento técnico y ciencia”, señaló Rodríguez.

Comunidades en riesgo

Además de las pérdidas millonarias para transportadores y comerciantes, campesinos de zonas aledañas denuncian que las grietas en sus viviendas han aumentado, lo que pone en riesgo sus vidas. “Estamos ante movimientos en masa que ya afectan más allá de la vía”, advirtió el experto.

El llamado de los expertos

Desde el gremio de geólogos insisten en crear un centro técnico que articule geociencias, infraestructura y planes de ordenamiento territorial para atender estas emergencias en tiempo real. La propuesta incluye contratos basados en niveles de servicio y tiempos de respuesta.

Lo que no tiene sentido, concluyen, es que el Gobierno hable de estatizar las vías cuando ni siquiera tiene recursos para reabrir la del Llano, que hoy mantiene incomunicada a una región clave del país.

