Esto es lo que debe hacer si le cancelan su vuelo por inmovilización de aviones A320

La Superintendencia de Transporte activó un protocolo especial de acompañamiento para los pasajeros afectados por la suspensión temporal de vuelos de Avianca, luego de que parte de su flota quedara en tierra por una actualización de software obligatoria.

En medio de la contingencia que llevó a Avianca a inmovilizar varios de sus aviones A320 y cancelar operaciones hasta el 8 de diciembre, la Supertransporte publicó una serie de recomendaciones para orientar a los viajeros y evitar mayores traumatismos.

Tras la decisión de Avianca de suspender distintos vuelos por una instrucción urgente del fabricante, la autoridad de transporte pidió a los usuarios seguir una serie de pasos para tratar de controlar la situación en medio de la contingencia.

¿Qué hacer si le cancelan su vuelo en plena contingencia?

Verificar previamente el estado de su vuelo directamente con la aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto o realizar cualquier modificación en su itinerario. Revisar con frecuencia sus correos electrónicos, mensajes de texto o la aplicación de la aerolínea, donde Avianca informará sobre reacomodaciones, cancelaciones u opciones disponibles. Abstenerse de presentar Peticiones, Quejas, Reclamos o Solicitudes (PQRs) si aún no existe una afectación directa. Conservar todos los soportes relacionados con su reserva (correos, comprobantes de pago, comunicaciones recibidas). En caso de afectación confirmada, debe estar atento a las opciones que le brinda Avianca quien podrá ofrecer alternativas como reembolso, reacomodación o cambios de fecha, de acuerdo con la normativa vigente.

RELACIONADO Aerocivil se compromete a monitorear actualización de aviones A320 tras notificación global de Airbus

¿Por qué inmovilizaron los aviones A320 que tiene en caos los aeropuertos?

La inmovilización temporal de una parte significativa de la flota A320 de Avianca desencadenó una de las contingencias aéreas más complejas registradas en el país en los últimos meses.

La aerolínea confirmó la suspensión de numerosos vuelos y detuvo la venta de tiquetes para viajes programados hasta el 8 de diciembre, una medida obligada por la instrucción del fabricante de realizar una actualización inmediata de software en estos equipos.

La autoridad recordó que esta situación constituye un caso de fuerza mayor, pues obedece a circunstancias externas e imprevisibles, lo que exime a la aerolínea de responsabilidad directa pero no elimina su obligación de ofrecer alternativas a los pasajeros.

En ese sentido, la Supertransporte hizo un llamado a seguir canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios a los aeropuertos.