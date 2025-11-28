Abecé de la alerta de Airbus que obliga a detener más de 6.000 aviones en todo el mundo

La industria aeronáutica enfrenta una crisis sin precedentes luego de que Airbus emitiera una alerta global que obliga a más de 6.000 aeronaves de la familia A320 (incluyendo los modelos A319, A320 y A321) a permanecer en tierra para una actualización urgente de software.

RELACIONADO Aerocivil se compromete a monitorear actualización de aviones A320 tras notificación global de Airbus

El fabricante europeo explicó que una intensa radiación solar estaría afectando el sistema de control de vuelo, alterando el funcionamiento de alerones y elevadores.

El incidente que detonó la alerta se registró el pasado 30 de octubre, cuando un avión de JetBlue que cubría la ruta Cancún–Nueva Jersey descendió abruptamente en piloto automático, provocando heridas a varios pasajeros. La Agencia Europea de Seguridad Aérea ordenó medidas preventivas inmediatas, entre ellas la revisión técnica y, de ser necesario, el reemplazo de hardware.

¿Cómo afecta la alerta de Airbus a las aerolíneas en Colombia?

En el país, Avianca es la compañía más impactada, pues el 70% de su flota corresponde a aeronaves A320, lo que representa cerca del 90% de sus operaciones nacionales. La aerolínea reportó la cancelación de cuatro vuelos desde Bogotá hacia Medellín, Barranquilla, Cali y Barrancabermeja, y anunció que durante los próximos diez días se presentarán disrupciones significativas en su programación.

RELACIONADO Avianca enfrenta disrupción operativa por actualización urgente en aviones Airbus A320

LATAM, que opera 28 aviones de este modelo en Colombia, informó la cancelación de un vuelo hacia San Andrés, mientras que JetSmart señaló que solo un número reducido de sus aeronaves se verá afectado.

Las compañías trabajan en el reagendamiento de vuelos, endoso de pasajeros y coordinación con aerolíneas no impactadas para mitigar el efecto en la conectividad aérea.

¿Qué medidas se están tomando para garantizar la seguridad aérea?

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que, a partir del 29 de noviembre a las 7:00 p.m., todas las aeronaves A320 deberán permanecer en tierra hasta completar las actualizaciones técnicas exigidas por Airbus. La entidad aseguró que supervisa de manera permanente los trabajos de mantenimiento y acompaña a las aerolíneas para que las modificaciones se realicen en el menor tiempo posible.

Airbus reconoció las afectaciones que estas medidas pueden generar en los usuarios y pidió disculpas por las interrupciones en el servicio. Mientras tanto, aerolíneas internacionales como American Airlines, British Airways, Lufthansa, Wizz Air, Indigo y EasyJet también han retirado temporalmente aviones de este modelo para cumplir con la revisión técnica.