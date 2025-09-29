CANAL RCN
Internacional

Canciller de Colombia renunció a su visa tras decisión de EE. UU. contra Gustavo Petro: así lo anunció

La ministra de Relaciones Exteriores hizo el anunció en respaldo al presidente Gustavo Petro.

Canciller renuncia a visa
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

septiembre 29 de 2025
02:36 p. m.
Este lunes 29 de septiembre, la canciller Rosa Villavicencio comunicó en rueda de prensa que renunciaba de manera “irrevocable” a su visa estadounidense.

La decisión fue tomada en solidaridad con el presidente Gustavo Petro, luego de que el Departamento de Estado de EE. UU. le retirara su visado al mandatario.

Estados Unidos le revocó la visa a Gustavo Petro

El gobierno de Donald Trump justificó la medida al señalar que Petro incurrió en “actos imprudentes e incendiarios” durante una protesta en Nueva York, realizada tras su intervención en la Asamblea General de la ONU.

Incluso, lo acusaron de “llamar a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes” y de “alentar la violencia” contra su gobierno, en el marco de una manifestación en rechazo a la ofensiva militar israelí en Gaza.

Canciller de Colombia renunció a su visa tras decisión de EE. UU. contra Petro

La ministra de Relaciones Exteriores defendió la postura del jefe de Estado y sostuvo que su discurso fue tergiversado:

Él lo que hizo fue llamar al pacifismo. Si por ser un pacifista le quitan la visa, pues muchos también lo somos y renunciamos a ese documento.

Paralelamente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó el anuncio y no descartó que otros miembros del gabinete sigan el mismo camino.

Es posible que haya más renuncias en solidaridad con el presidente.

¿Por qué le revocaron la visa a Gustavo Petro?

El presidente Petro, crítico constante del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a quien ha calificado de “genocida”, planteó durante su intervención en la protesta la necesidad de conformar un ejército internacional “más grande que el de Estados Unidos” para defender al pueblo palestino.

Incluso aseguró que abriría una lista de voluntarios colombianos y que él mismo estaría dispuesto a enlistarse.

