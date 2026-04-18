Delicada advertencia de la ONU: hay riesgo electoral extremo en 185 municipios por grupos criminales

Colombia enfrenta una grave crisis de seguridad electoral a pocas semanas de las elecciones presidenciales, con grupos armados ilegales imponiendo su ley mediante amenazas e intimidación en al menos 185 municipios del país.

La delicada alerta fue lanzada por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en un informe que será presentado el próximo 21 de abril ante el Consejo de Seguridad.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, se pronunció frente a esta situación:

Indiscutiblemente es un tema grave, es un tema delicado. Lamentablemente, este es uno de los aspectos que se veían venir para esta campaña electoral, sobre todo desde mediados del año pasado con el lamentable atentado y asesinato del senador Uribe Turbay.

Estos son las zonas en riesgo extremo para las elecciones

El panorama resulta especialmente preocupante en 94 municipios que enfrentan riesgo extremo, lo que representa un incremento del 92% comparado con las elecciones presidenciales de 2022.

La situación afecta principalmente zonas rurales y territorios históricamente golpeados por el conflicto armado, donde la presencia del Estado es escasa.

Cauca encabeza la lista de departamentos críticos con 17 municipios en riesgo, seguido por Antioquia con 11, Tolima con 11, Huila con 10, y Arauca, Norte de Santander y Cundinamarca, cada uno con 8 municipios afectados.

La ONU pidió garantías plenas para candidatos y votantes, además de campañas libres de violencia y estigmatización.

Por otro lado, la Fundación Paz y Reconciliación documentó 164 hechos de violencia político-electoral entre marzo de 2025 y febrero de 2026, con 202 víctimas.

134 víctimas fueron objeto de amenazas, es decir, las amenazas es el principal hecho de violencia político-electoral que hemos registrado. 20 fueron asesinadas, entre estas el precandidato presidencial por el Centro Democrático, el señor Miguel Uribe.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) reportó 435 agresiones contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque el total de agresiones disminuyó respecto al proceso anterior, la violencia letal contra líderes políticos aumentó en un 31%.

Las medidas que tomará el Ministerio de Defensa para blindar las elecciones 2026

Ante esta situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció medidas que incluyen la activación de todas las capacidades de inteligencia de la Policía Nacional para rastrear amenazas y la creación del Comité de Coordinación de Recomendación de Medidas de Protección para candidatos.

Adicionalmente, el Gobierno ofreció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quien brinde información que permita prevenir atentados.

Barrios enfatizó que "aquí debe haber un rechazo categórico. Y obviamente, la Fiscalía tiene que abordar el tema con muchísima rapidez para poder determinar quiénes son los perpetradores de estas amenazas".

Las autoridades recomendaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) articular esquemas de seguridad con despliegues de Fuerza Pública para garantizar el aseguramiento de desplazamientos y corredores viales, especialmente tras el incremento de secuestros durante el periodo analizado.

El riesgo no distingue partidos ni ideologías, afectando a candidatos de diferentes tendencias políticas.