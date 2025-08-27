¿Cuándo se firmará la prórroga del contrato con Thomas Greg para los pasaportes?

En las últimas horas, la canciller Rosa Villavicencio indicó que hoy, miércoles 27 de agosto, se firmaría el contrato con Thomas Greg & Sons. Además, aseguró que no habrá crisis con el tema de los pasaportes.

“No ha habido ni habrá crisis. En este momento tenemos 116 mil pasaportes de personas que no los han reclamado. Queremos invitar a estos ciudadanos a que recojan sus pasaportes y haya una responsabilidad social en los recursos que necesitamos del Estado”, sostuvo.

Canciller confirma que se firmará la prórroga

El contrato se prorrogará siete meses, por lo que culminará en abril de 2026. Después de ello, Imprenta Nacional empezará a expedir los documentos, partiendo del modelo que se acordó con la Casa de la Moneda de Portugal.

“La urgencia manifiesta desde el once (11) de agosto de 2025 hasta el treinta (30) de abril de 2026, para adelantar la contratación directa del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como del servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica, a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste”, esto dice el documento con la prórroga.

¿Hasta cuándo irá la prórroga?

Desde hace más de un año, el tema de los pasaportes ha estado en boca de la opinión pública. Inicialmente, había incertidumbre por saber qué iba a pasar en septiembre, debido a que acababa el contrato con Thomas Greg.

El Gobierno quería poner en marcha el nuevo modelo, pero hubo alertas, como de la Procuraduría y Contraloría, con las que se indicaba que Imprenta Nacional no contaba aún con la estructura para este proceso.

Dada esa situación y con base en la resolución 9407, la Cancillería declaró la urgencia manifiesta para que la empresa siga con este trámite. A partir del 1 de mayo de 2026, Imprenta Nacional asumirá la responsabilidad con el nuevo modelo.