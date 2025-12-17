Cancillería asegura que negó recursos para fiesta vallenata en la que estuvo Carlos Ramón González en Nicaragua

Un nuevo escándalo envuelve al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y prófugo de la justicia por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Ramón González.

Videos filtrados por La W Radio lo muestran disfrutando de una parranda navideña en Nicaragua, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la presencia del exfuncionario en actividades sociales fuera del país.

Cancillería niega aval y abre investigación disciplinaria

La Cancillería aclaró que no avaló ni autorizó los recursos solicitados por Óscar Muñoz, encargado de Negocios en Nicaragua, para la fiesta vallenata en la que participó González.

Ante la polémica, el Ministerio de Relaciones Exteriores ordenó la apertura de una investigación disciplinaria interna para establecer responsabilidades en el manejo de recursos y en la organización del evento.

Escándalo suma presión al caso UNGRD

La aparición de González en estas celebraciones ocurre mientras continúa prófugo de la justicia colombiana, requerido por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD, caso que ha sacudido al país en los últimos meses.

El episodio refuerza las críticas sobre la falta de control institucional y la necesidad de esclarecer cómo un funcionario requerido por la justicia pudo participar en un evento diplomático en el extranjero. La Cancillería aseguró que se tomarán las medidas necesarias para garantizar transparencia en el uso de recursos y en la gestión de las misiones diplomáticas.