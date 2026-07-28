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¿Dónde sacar el pasaporte en Bogotá? Estos son los SuperCADE habilitados

¿Necesita sacar el pasaporte? Conozca los SuperCADE y CADE habilitados en Bogotá.

Pasaporte.
Foto: Cancillería.

Noticias RCN

julio 28 de 2026
02:55 p. m.
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Si tiene previsto viajar al exterior o necesita renovar su pasaporte, el trámite podrá realizarse en siete puntos de la red CADE de Bogotá. Aquí, le contamos cuáles son, qué horario manejan y qué requisito debe cumplir antes de asistir.

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Quienes estén planeando un viaje internacional o necesiten renovar su pasaporte no tendrán que desplazarse únicamente a las sedes tradicionales de la Cancillería. En Bogotá, el trámite continúa disponible en varios puntos de la red CADE, una alternativa que busca acercar este servicio a los ciudadanos y reducir los tiempos de desplazamiento dentro de la ciudad.

Actualmente, son siete sedes las que reciben solicitudes para la expedición del documento: dos SuperCADE y cinco CADE distribuidos en diferentes localidades de la capital. Allí se presta exactamente el mismo servicio que ofrece la Cancillería y no existen cobros adicionales por realizar el trámite.

¿Cuáles son los puntos donde puede sacar el pasaporte en Bogotá?

Las personas interesadas en tramitar su pasaporte pueden acudir a las siguientes sedes:

  • SuperCADE Las Américas.
  • SuperCADE Calle 13.
  • CADE Fontibón.
  • CADE Santa Lucía.
  • CADE Tunal.
  • CADE Servitá.
  • CADE La Gaitana.
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Todas funcionan de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y las 12:00 del mediodía, y de 1:00 p. m. a 3:00 p. m.

¿Qué necesita para solicitar el pasaporte en Bogotá?

Antes de asistir a cualquiera de estos puntos, es obligatorio agendar una cita en el portal de la Cancillería. Sin este paso, el trámite no podrá realizarse.

En cambio, para reclamar el pasaporte una vez esté listo no hace falta solicitar una nueva cita. Además, quienes elijan hacer el proceso en la red CADE pagarán exactamente las mismas tarifas establecidas por la Cancillería, ya que el servicio no tiene recargos.

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La permanencia de este modelo quedó asegurada luego de que el Distrito y el Ministerio de Relaciones Exteriores extendieran el convenio que permite prestar el servicio en la red CADE. La estrategia, que ya supera las 250.000 atenciones, seguirá funcionando hasta diciembre del 2026 mientras se define su continuidad.

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