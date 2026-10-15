CANAL RCN
Colombia

Cancillería anuncia el retiro de Colombia del Grupo de La Haya

El ministro Omar Bula revelo los motivos de esta decisión.

Cancillería.
Cancillería. Foto: Cancillería.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 15 de 2026
02:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este jueves 15 de octubre, la Cancillería anunció el retiro de Colombia del Grupo de La Haya.

Gobierno inaugura embajada de Colombia en Israel: así fue la ceremonia
RELACIONADO

Gobierno inaugura embajada de Colombia en Israel: así fue la ceremonia

Según informó el canciller Omar Bula, Colombia solicitó su salida del grupo al considerar que fue “creado para aislar y atacar a Israel”.

¿Por qué Colombia se retira?

“Colombia reafirma su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de controversias, así como su disposición de continuar contribuyendo a la promoción de la paz, la justicia y la seguridad internacionales en el marco del sistema de Naciones Unidas”, precisó la Cancillería.

El Grupo de La Haya, según explica en su página web, es un “bloque global de Estados comprometidos con medidas legales y diplomáticas coordinadas en defensa del derecho internacional y en solidaridad con el pueblo palestino”.

Fue establecido el 31 de enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Aparte de Colombia, los otros países que se han retirado son Bolivia y Honduras.

¿Qué es el Grupo de La Haya?

En la declaración colectiva de las naciones, se especificó que el grupo tenía como propósito “poner fin a la ocupación israelí del Estado de Palestina y apoyar la realización del derecho inalienable del pueblo palestino”.

Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel cambiaron a lo que habían sido con el expresidente Gustavo Petro.

Choque entre Netanyahu y Mamdani: el primer ministro israelí lo señala de antisemita en Nueva York
RELACIONADO

Choque entre Netanyahu y Mamdani: el primer ministro israelí lo señala de antisemita en Nueva York

Muestra de ello es que el 14 de octubre en Jerusalén fue inaugurada la embajada de Colombia. El evento contó con la presencia del canciller israelí Gideon Sa'ar y su homólogo Bula. Es importante mencionar también que la embajadora en Israel es Tania Gilinski.

Las relaciones diplomáticas de ambos países se restauraron en agosto de 2026 con el cambio de gobierno.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Villavicencio

Deslizamiento en Buenavista deja aisladas a varias veredas y pone en riesgo a más de 200 familias en Villavicencio

Chocó

Ministro del Interior anuncia medidas para enfrentar ataques con drones explosivos tras nuevo atentado en Chocó

Cundinamarca

"Las lluvias seguirán hasta noviembre": gobernador Rey advierte por nuevas emergencias en Cundinamarca

Otras Noticias

Dólar

Volvió a cambiar el precio del dólar en el cierre de hoy 15 de octubre de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 15 de octubre de 2026.

Millonarios

¿Más problemas para Sencia? Once Caldas demandará el partido vs. Millonarios

Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor, confirmó horas después de la cancelación del partido que Millonarios no perdería los puntos por tratarse de una situación de fuerza mayor.

Cuidado personal

¿Se marea al ponerse de pie? Estas pueden ser las causas

Spotify

Trap colombiano: el género que está creciendo aceleradamente en los streams del mundo

Estados Unidos

Trump cancela la transmisión en vivo de la ejecución del autor de la masacre de Fort Hood