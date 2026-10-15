Cancillería anuncia el retiro de Colombia del Grupo de La Haya

Este jueves 15 de octubre, la Cancillería anunció el retiro de Colombia del Grupo de La Haya.

Según informó el canciller Omar Bula, Colombia solicitó su salida del grupo al considerar que fue “creado para aislar y atacar a Israel”.

¿Por qué Colombia se retira?

“Colombia reafirma su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de controversias, así como su disposición de continuar contribuyendo a la promoción de la paz, la justicia y la seguridad internacionales en el marco del sistema de Naciones Unidas”, precisó la Cancillería.

El Grupo de La Haya, según explica en su página web, es un “bloque global de Estados comprometidos con medidas legales y diplomáticas coordinadas en defensa del derecho internacional y en solidaridad con el pueblo palestino”.

Fue establecido el 31 de enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Aparte de Colombia, los otros países que se han retirado son Bolivia y Honduras.

¿Qué es el Grupo de La Haya?

En la declaración colectiva de las naciones, se especificó que el grupo tenía como propósito “poner fin a la ocupación israelí del Estado de Palestina y apoyar la realización del derecho inalienable del pueblo palestino”.

Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel cambiaron a lo que habían sido con el expresidente Gustavo Petro.

Muestra de ello es que el 14 de octubre en Jerusalén fue inaugurada la embajada de Colombia. El evento contó con la presencia del canciller israelí Gideon Sa'ar y su homólogo Bula. Es importante mencionar también que la embajadora en Israel es Tania Gilinski.

Las relaciones diplomáticas de ambos países se restauraron en agosto de 2026 con el cambio de gobierno.