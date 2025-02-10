CANAL RCN
Cancillería aún no define cómo traerá a las colombianas detenidas en flotilla de ayuda para Gaza: relaciones con Israel están rotas

El país, según expertos, está en condición de vulnerabilidad al no tener una línea de comunicación directa con el Gobierno de Netanyahu.

octubre 02 de 2025
02:55 p. m.
En el limbo parecen estar las colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya luego de que fueran detenidas en uno de los barcos de la flotilla Global Sumud, que pretendían llevar ayuda humanitaria a las víctimas de la guerra en Gaza.

Fuentes de la Cancillería señalaron que aún no se define cómo traerlas al país, debido a que el país no tiene relaciones diplomáticas con Israel.

Greta Thunberg lanzó un SOS luego de que su barco fuera interceptado por Israel ¿Qué dijo?
Sin embargo, el viernes, 3 de octubre, delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores sostendrán un encuentro con el equipo consular colombiano en Israel.

¿Qué dijeron las colombianas tras ser detenidas por el Ejército Israelí?

En un vidoe compartido a través de sus redes sociales, Manuela exigió: “Que se garantice nuestro derecho a la vida y a la libertad. Que se avance de manera inmediata en las acciones necesarias para que podamos ser liberadas”.

Sin embargo, expertos en relaciones internacionales consultados por Noticias RCN señalaron que en el momento en el que su barco fue interceptado, “soltaron sus celulares, computadores y todo, como dicta el protocolo, y lo último que nos dijeron era que nos querían mucho”.

Y agregaron que “el de nosotros somos un país en vulnerabilidad porque no tenemos relaciones diplomáticas con Israel”.

Un único barco de los 45 que intentaron llevar ayuda a Gaza sigue en el mar
¿Qué pasará con Barreto y Bedoya?

Luego de que su barco, el Ion fuera detenido junto a otros 43, de 45, las colombianas quedaron en manos del Ejército israelí y se cree que llegaran al fuerte de Asdod, en donde se definirá su situación.

Tras conocer la noticia sobre su detención, el presidente Gustavo Petro expulsó a la delegación diplomática de Israel en Bogotá y el gobierno del país de medio oriente informó:

"Ninguno de los yates provocadores de Hamás-Sumud ha tenido éxito en su intento de entrar en una zona de combate activa o romper el bloqueo naval legal".

Solo un barco de la flotilla sumud, que traduce “resiliencia” en árabe sigue en el mar, aunque bajo amenaza de Israel. "Si se acerca, también se impedirá su intento de entrar en una zona de combate activa y romper el bloqueo", se lee en un comunicado de su Cancillería.

