Un único barco de los 45 que intentaron llevar ayuda a Gaza sigue en el mar

La flotilla Global Sumud, con 500 activistas a bordo, partió de Barcelona a inicios de septiembre.

Foto: AFP
Noticias RCN

octubre 02 de 2025
08:31 a. m.
Ni bombas ni fusiles. La flotilla, de 45 barcos, Global Sumud, que salió de Barcelona a inicios de septiembre con cerca de 500 activistas, tenía planeado combatir el hambre, como arma de guerra, en Gaza.

Sin embargo, la marina israelí comenzó a interceptar barcos el miércoles y, para el jueves, al medio día (hora local), solo quedaba una embarcación en el mar, bajo amenaza del gobierno de Netanyahu:

"Si se acerca, también se impedirá su intento de entrar en una zona de combate activa y romper el bloqueo", se lee en un pronunciamiento compartido por la Cancillería.

Flotilla Global Sumud acusa a Israel de ataques con cañones de agua a 81 millas de Gaza
Flotilla Global Sumud acusa a Israel de ataques con cañones de agua a 81 millas de Gaza

Barcos de la Global Sumud no lograron romper el bloqueo que Israel impuso a Gaza:

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, "Ninguno de los yates provocadores de Hamás-Sumud ha tenido éxito en su intento de entrar en una zona de combate activa o romper el bloqueo naval legal".

Se refieren a la zona de aislamiento aéreo, marítimo y terrestre que el Gobierno israelí impuso a la franja Gaza, desde la frontera con Egipto y hasta la frontera con Israel.

Cancillería denuncia que dos colombianas a bordo de la flotilla Global “Sumud” están entre los detenidos
Cancillería denuncia que dos colombianas a bordo de la flotilla Global “Sumud” están entre los detenidos

Activistas insisten en llegar a Gaza contra todo pronóstico:

Si bien, el último buque de Sumud (que, del árabe, traduce "resiliencia"), se encuentra bajo amenaza de Israel, Saif Abukeshek, portavoz del movimiento pro Gaza, dijo a la prensa que los barcos que no sean interceptados intentarán llegar, contra todo pronóstico, para ayudas a la población: "Están decididos, están motivados, y hacen todo lo que está a su alcance para romper el cerco".

Ante las tácticas de “intimidación” militares, la flotilla informó que se mantendría "vigilante al ingresar a la zona donde flotillas previas fueron interceptadas o atacadas".

Sin embargo, el 98% de la flotilla ha sido detenida y, aunque sus "pasajeros están a salvo y con buena salud", serán deportados a Europa, de acuerdo con la Cancillería de Israel.

