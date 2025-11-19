CANAL RCN
Colombia Video

La estrategia con el que el Gobierno busca que el presidente Petro salga de la lista Clinton

El presidente Petro, Armando Benedetti, Verónica Alcocer y Nicolás Petro fueron incluidos hace poco.

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
06:05 p. m.
El pasado 24 de octubre, el Gobierno de Estados Unidos tomó una histórica decisión. Incluyó al presidente Gustavo Petro y a su círculo cercano en la lista Clinton, también llamada la lista de Traficantes de estupefacientes especialmente designados.

Esta fue la primera vez que un mandatario colombiano era incluido. Junto a Petro, quedaron el ministro Armando Benedetti, la primera dama Verónica Alcocer y Nicolás Petro Burgos.

¿Por qué el presidente Petro fue incluido?

El anuncio lo dio a conocer el Departamento del Tesoro: “Está sancionando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por su papel en el tráfico ilícito mundial de drogas”. Estados Unidos ha cuestionado la agenda que ha manejado el mandatario en materia de narcotráfico durante su gestión.

Al estar en la lista Clinton, una persona termina teniendo limitaciones en sus movimientos y negocios internacionalmente hablando. También se hace un rastreo de capitales y los bancos nacionales pueden tomar la decisión de suspender las cuentas.

La gestión de la Cancillería para que sea retirado de la lista

Las reacciones han sido diversas. Sectores han asegurado que la inclusión estaría debilitando las relaciones diplomáticas de ambos países, algo que ha venido pasando en el último tiempo por los cruces entre Petro y su homólogo Donald Trump.

Durante su visita en Madrid, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio dio a conocer el camino que desde Colombia se está haciendo para que el presidente deje de estar incluido.

El Ministerio de Relaciones Exteriores le envió una nota verbal al Gobierno de Estados Unidos pidiendo explicaciones formales sobre la decisión y solicitando el retiro.

“La inclusión del presidente y su familia es bastante injusta. Es como un castigo para Colombia. Realmente es una situación muy negativa, tanto para él personalmente y todo lo que implica, como para el país”, sostuvo la canciller.

En la lista Clinton estuvieron los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, el América de Cali, Drogas La Rebaja; y actualmente están ‘El Loco’ Barrera, ‘El Pollo’ Carvajal y ‘El Negro Perea’, entre otros.

