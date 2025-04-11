Lista Clinton impide viaje de Nicolás Petro a la audiencia preparatoria, según su abogado

En medio del juicio que enfrenta Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, su abogado Alejandro Carranza notificó este martes a la justicia que no podrá asistir presencialmente a las audiencias programadas el 4 y 5 de noviembre en Barranquilla.

Según su defensa, Petro Burgos no pudo comprar los tiquetes aéreos para su desplazamiento debido a su reciente inclusión en la lista Clinton, en la que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bloqueó las operaciones financieras del procesado junto con su padre, el presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti, una medida anunciada desde el pasado 24 de octubre.

Abogado de Petro denuncia vulnerabilidad jurídica por efectos de la Lista Clinton

“La inclusión de Nicolás en la lista Clinton ha generado el bloqueo total de sus cuentas, lo que impide la compra de tiquetes aéreos o el acceso a cualquier servicio financiero”, dijo Carranza durante la audiencia de este martes.

El abogado de Nicolás Petro sostiene que no se trata de un problema logístico menor, sino del impacto directo de una sanción internacional que ha colocado a su defendido en una situación de fragilidad tanto jurídica como económica.

Juez exige presencia de Nicolás Petro y evalúa medidas para garantizar su traslado pese a riesgos

A esta afectación financiera se suma un segundo factor que, según la defensa, dificulta aún más su regreso a Barranquilla: el riesgo que enfrentaría Petro Burgos en términos de seguridad personal.

Luego de conocerse las razones por las que Nicolás Petro se ausentó, el juez advirtió que para las audiencias se requiere asistir de manera presencial, tal y como lo exige la norma. También aseguró que de ser necesario redactará las autorizaciones pertinentes para que las aerolíneas le vendan el tiquete al procesado.