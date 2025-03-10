Trump pide a Israel detener inmediatamente los bombardeos en Gaza, tras respuesta positiva de Hamás

A través de su cuenta de la red social Truth Social, el presidente Donald Trump se refirió a la reciente respuesta de Hamás frente a su propuesta de 20 puntos para lograr un cese al fuego en Gaza.

En un breve mensaje, el mandatario estadounidense pidió a Israel "detener inmediatamente los bombardeos sobre Gaza", para poder rescatar de forma segura y rápida a los rehenes que continúan con vida en poder del grupo islamista palestino.

En esta misma publicación, Trump dijo que, en línea con la declaración de Hamás, "están preparados para una paz duradera".

ONU y Catar celebran el acuerdo con Hamás

El portavoz de Naciones Unidas, Stephane Dujarric, aseguró que el secretario general, Antonio Guterres, se siente alentado por la intención de Hamás de aceptar el plan estadounidense para poner fin a la guerra.

Además, instó a todas las partes a "aprovechar la oportunidad para poner fin al trágico conflicto en Gaza", que deja hasta ahora más de 66.000 personas muertas en el enclave.

Por su parte, Catar celebró la respuesta de Hamás y dijo que ya inició la coordinación con el equipo mediador de Egipto y Estados Unidos para continuar con las conversaciones para finalizar la guerra.

Hasta ahora, Israel no se ha pronunciado ni frente a lo dicho por Trump, ni frente a la respuesta de Hamás.

Los devastadores resultados de la guerra en Gaza

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca de 42.000 personas en la Franja de Gaza sufren lesiones incapacitantes a causa del conflicto, un cuarto de ellas niños.

Además, el informe reveló que una cuarta parte de los 167.376 heridos registrados desde octubre de 2023 presentan traumatismos permanentes, y 5.000 sufrieron amputaciones.

La OMS enfatizó que las lesiones en extremidades, médula, cráneo y por quemaduras requieren atención médica especializada y masiva, lo cual es complejo en el enclave, pues solo 14 de los 36 hospitales siguen funcionando parcialmente.

Según el Ministerio de Salud de Hamás, hasta la fecha los ataques israelíes han dejado más de 65.000 personas muertas en Gaza, la mayoría civiles.