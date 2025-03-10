CANAL RCN
Internacional

Hamás dice estar dispuesto a liberar todos los rehenes y a ceder la administración de Gaza

El grupo islamista palestino respondió positivamente al plan de 20 puntos emitido por el presidente Donald Trump.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
03:15 p. m.
En respuesta al plan de 20 puntos emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza, el grupo islamista Hamás dijo estar de acuerdo con algunos de los aspectos, incluida la liberación de todos los rehenes israelíes y la entrega de la administración del enclave palestino.

Según se sabe, Hamás buscaría negociar sobre muchos otros de sus términos para lograr el alto al fuego.

La declaración del grupo que controla la Franja de Gaza fue conocida por Reuters, luego de que el presidente estadounidense diera a Hamás plazo hasta el domingo para aceptar o rechazar la propuesta.

Lo que no es claro aún es si Hamás aceptaría desarmarse, una demanda hecha con énfasis por Israel y Estados Unidos.

Esta fue la respuesta de Hamás a Trump

De acuerdo con el texto conocido por la agencia Reuters, Hamás anunció su "aprobación para liberar a todos los prisioneros de ocupación, tanto vivos como remanentes, de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump, con las condiciones de campo necesarias para implementar el intercambio".

Asimismo, agregó que "en este contexto, el movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente, a través de los mediadores, en negociaciones para discutir los detalles".

Finalmente, el grupo armado dijo estar listo "para entregar la administración de la Franja de Gaza a un cuerpo palestino de independientes (tecnócratas) basado en el consenso nacional palestino y apoyado por el respaldo árabe e islámico".

Así fue la propuesta de Estados Unidos a Hamás

Por ahora, la Casa Blanca no ha respondido al comunicado de Hamás frente a la propuesta que cuenta con la aprobación de Israel y los países árabes y europeos que han estado trabajando como mediadores.

El plan de Trump para un cese al fuego inmediato incluye el intercambio de todos los rehenes en poder de Hamás por prisioneros palestinos en poder de Israel, así como una retirada paulatina de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, el desarme de Hamás y el establecimiento de un gobierno de transición dirigido por un organismo internacional.

¿Es posible lograr el desarme de Hamás?

Por ahora, se sabe que una de las exigencias de Hamás para ceder al plan de Trump es que el gobierno de transición que se instaure en Gaza esté conformado por un grupo palestino independiente.

Sobre su desarme, Mousa Abu Marzouk, alto funcionario del grupo islamista, dijo al medio Al Jazeera que no se desarmarán antes de que termine la ocupación israelí, y que Hamás deberá ser parte de las discusiones sobre el futuro del enclave.

