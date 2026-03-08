CANAL RCN
Colombia

Paloma Valencia ganó la Gran Consulta por Colombia y se medirá en primera vuelta

La candidata del Centro Democrático estará presente en el tarjetón del 31 de mayo.

Paloma Valencia.
Paloma Valencia. Foto: Canal RCN.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 08 de 2026
06:11 p. m.
Este domingo 8 de marzo, se ha llevado a cabo una jornada electoral histórica. Millones de colombianos han ido a las urnas para votar por los candidatos al Congreso y a tres consultas de cara a la contienda del 31 de mayo.

Las consultas son: la Gran Consulta por Colombia, el Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones. La primera enfrentó a Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

Tal y como se esperaba, Valencia ganó la consulta

El Frente por la Vida tuvo como aspirantes a Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Roy Barreras, Martha Vivana Bernal y Daniel Quintero, La última consulta enfrentó a Claudia López y Leonardo Huertas.

Tal y como estimó la Gran Encuesta de GAD3 y Noticias RCN, Paloma Valencia resultó ganadora de la Gran Consulta por Colombia. En la encuesta, había salido vencedora con 17%.

La ahora candidata del Centro Democrático se medirá el 31 de mayo en primera vuelta. La Gran Encuesta mostró que en la intención de voto, es la tercera con 4%, siendo superada por Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Cabe recordar que antes de hacer parte de la consulta, Valencia fue escogida por el Centro Democrático por encima de María Fernanda Cabal y Paola Holguín, entre otras personalidades.

Un punto importante es que Valencia superó los dos millones de votos, algo relevante de cara a lo que vendrá para las elecciones de primera vuelta y siendo la mujer más votada en la historia de las consultas. En la consulta, quedó de segundo Juan Daniel Oviedo.

¿Quién es Paloma Valencia?

Valencia es originaria de Popayán, egresada de derecho y filosofía de la Universidad de los Andes, especialista en economía de la misma institución y cuenta con una maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York.

Ha sido senadora desde 2014, por lo que completó tres periodos consecutivos en el órgano legislativo. Con el paso de los años, se volvió una de las figuras más importantes del Centro Democrático y es cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Algunas de sus propuestas más importantes son: Vivir sin Miedo – Las 4R Seguridad, Vivienda Digna y con Orgullo – Casa Semilla, Fin al Rebusque Eterno – Plata en el Bolsillo, No Rebusque Eterno, Educación con Propósito, Calidad y Libertad, entre otras.

