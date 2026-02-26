CANAL RCN
Colombia Video

Asesinaron a sangre fría a empleado de una empresa de buses en pleno centro de Barranquilla: ¿qué se sabe?

El trabajador fue atacado con arma de fuego en el barrio Centro de la capital del Atlántico.

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
12:24 p. m.
En el departamento del Atlántico se registró el asesinato de un empleado de una empresa de buses intermunicipales en Barranquilla.

El crimen ocurrió ayer (25 de febrero) en el barrio Centro de la ciudad y las autoridades ya están avanzando en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Asesinaron a empleado de un empresa de buses en Barranquilla

De acuerdo con la información oficial, el ciudadano perdió la vida luego de recibir heridas por arma de fuego.

El ataque se registró en pleno centro de la capital del Atlántico y, respecto a esto, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Diego Mora, confirmó que ya se activaron las acciones correspondientes para dar con los responsables:

Frente a los hechos ocurridos en el barrio Centro de la ciudad de Barranquilla donde perdió la vida un ciudadano por heridas por arma de fuego, la Policía Nacional adelanta las indagaciones correspondientes y ha dispuesto un grupo de investigación criminal e inteligencia con el fin de dar con los responsables de este hecho.

Las autoridades indicaron que se conformó un grupo especial integrado por unidades de investigación criminal e inteligencia, con el objetivo de recopilar pruebas, analizar información y establecer con claridad los móviles del homicidio.

¿Por qué asesinaron a un conductor de buses en Barranquilla?

Aunque oficialmente no se ha confirmado la causa del crimen, una de las hipótesis que se encuentra bajo análisis es que el asesinato esté relacionado con extorsión.

Paralelamente, a través de un comunicado de prensa, la empresa a la que estaba vinculado laboralmente el trabajador asesinado exigió resultados y pidió celeridad en el proceso investigativo para que los responsables sean identificados y judicializados.

Por ahora, no se han reportado capturas. La investigación continúa y se espera que en las próximas horas haya avances que permitan esclarecer este homicidio.

