Candidatos presidenciales reaccionan a denuncias de Angie Rodríguez sobre tensiones e irregularidades en el Gobierno

Las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual directora del Fondo de Adaptación, generaron una ola de reacciones entre los candidatos presidenciales.

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Rodríguez aseguró que nunca ha firmado contratos para proyectos estratégicos del Fondo y que “el desespero” de sus detractores es saber que los recursos están ahí.

Además, denunció supuestos hostigamientos de parte del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, “a la sombra de Juliana Guerrero y Raúl Moreno”.

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Reacciones de la oposición y el centro político

El candidato Sergio Fajardo expresó: "Es una vergüenza, lo que estamos viendo, es nuestro presidente, es la persona más importante de Colombia, la persona que fue escogida libremente en una democracia para que nos condujera".

Por su parte, Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, afirmó: "Da vergüenza saber que una persona con un título falso sigue desde presidencia presionando a los funcionarios y que hay una red criminal de casi 20 personas robándose los recursos públicos".

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Mauricio Lizcano también se pronunció: "Las decisiones del presidente incluso en contra de las alertas que hace Angie de títulos falsos, todo es verdaderamente aberrante".

Mientras tanto, Claudia López cuestionó la falta de control institucional: "¿Dónde está la procuraduría para hacer las investigaciones, imponer las sanciones? Entonces el gobierno hace corrupción en la casa de Nariño, eso parece House of Cards más o menos, y además tiene líos de corrupción que nadie investiga".

Miguel Uribe Londoño advirtió sobre el impacto en la ciudadanía: "Esto tiene que acabarse, esto es muy grave para todos ustedes colombianos porque cada uno está en peligro, su vida está en peligro, aquí no vale nada".

Posturas desde el Pacto Histórico y otros sectores

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, señaló: "En el gobierno se han presentado situaciones de corrupción. Vamos a crear un sistema nacional anticorrupción que será implacable con todas las personas, independientemente de su origen político".

Gustavo Matamoros pidió acciones judiciales: "Estas declaraciones deben ser puestas en la fiscalía con una denuncia formal y con pruebas".

Carlos Caicedo, también candidato presidencial, concluyó: "El gobierno que en discurso, en campaña prometió enfrentarla con severidad y no aliarse con los corruptos, ni de la política nacional ni regional, terminó haciendo lo mismo".