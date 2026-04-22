Angie Rodríguez se destapó e hizo graves denuncias contra Carlos Carrillo y Juliana Guerrero

La exdirectora del Dapre y actual directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, habló con La FM sobre las denuncias por amenazas, tensiones y presuntas irregularidades al interior del Gobierno Nacional.

Rodríguez se refirió a supuestos hostigamientos de parte del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, “a la sombra de Juliana Guerrero y Raúl Moreno”, desde hace varios meses.

Es un desespero por el poder, por el dinero, no disimulan, ya no tienen escrúpulos. RELACIONADO Amnistía Internacional sostiene que defender los DD. HH. en Colombia es una labor “sumamente arriesgada”

La directora del Fondo de Adaptación aseguró que nunca ha firmado contratos para proyectos estratégicos del Fondo y que “el desespero” sus detractores es saber que los recursos están ahí.

La “persecución” contra Angie Rodríguez

Agregó que su salida del Dapre se debió a “cuentos inventados” sobre supuestos manejos de contrabando, fentanilo y paramilitarismo; y añadió que estando en el Fondo también le han intentado “poner trampas e inducirme a errores”.

La gota que rebosó la copa fue un tema de una extorsión y amenazas otra vez (…) El extorsionista dice que él le entregaba información a Carlos Carrillo y a la señora Juliana Guerrero.

La exdirectora del Dapre también aseguró tener chats en donde Carlos Carrillo le decía al presunto extorsionista: “La voy a joder por bocona. Le va a llover candela desde adentro”, refiriéndose a ella.

RELACIONADO Angie Rodríguez denuncia que cinco hombres ingresaron a su casa familiar y se robaron documentos

Rodríguez añadió que Carrillo la intentó buscar varias veces, pero que ella no accedió a hablar con él por miedo, sobre todo después de que este mismo la señalara de tener supuestos nexos con paramilitares y de tener a familiares trabajando en el Fondo, durante un consejo de ministros en Montería.

Yo, a diferencia de ellos, sí estudié. Y entiendo que uno no puede vincular familiares a entidades porque incurre en faltas disciplinarias, pero como ellos no entienden de leyes porque se las saltan todo el tiempo.

La directora del Fondo insistió que ha sido revictimizada, pues dos de sus familiares fue asesinado durante la primera década de los 2000 por paramilitares en el Meta.

Mi papá militó en el M-19, yo soy una mujer revolucionaria y no porque cargue armas.

El poder de Juliana Guerrero en el gobierno

Sobre Juliana Guerrero, manifestó que el presidente ya sabía sobre los títulos falsos de la funcionaria a la que pretendía poner como viceministra en una dependencia del Ministerio de la Igualdad.

RELACIONADO Carlos Carrillo radicó una queja contra directora del Dapre por acoso laboral

Además, contó que una vez en su oficina, la misma Guerrero habría aceptado tener vínculos con el ELN.

Al parecer, la rencilla entre Rodríguez y Guerrero habrían iniciado cuando la entonces directora del Dapre se dio cuenta de que sus supuestos títulos universitarios eran falsos y se opuso a su nombramiento como viceministra de Juventudes.

Me esculcaban, me mandaban razones, me ponían cita con gente para que me dieran plata, pero yo siempre dije que no.

Rodríguez también denunció que Juliana Guerrero, sin ser funcionaria pública, estaría dando órdenes de lo que se contrata en el Fondo Paz, el Ministerio de la Igualdad y el Dapre, en donde habría pedido nombrar a Nhora Mondragón.

Respecto al Fondo Paz, que pertenece al Dapre, señaló que funcionarios de la entidad le han contado que Guerrero llega “con lista en mano a preguntar por contratos y nombramientos”.

RELACIONADO Juliana Guerrero será imputada hoy por los presuntos títulos falsos para llegar al Viceministerio de Juventudes

Al preguntarle sobre la relación entre el presidente Gustavo Petro y Juliana Guerrero, dijo: “Yo de eso no quiero hablar, de eso no hablo”.

Sin embargo, reiteró que ella le advirtió al presidente que los títulos de Guerrero eran falsos cuando le pidió nombrarla, por un deber ético.