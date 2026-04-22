Esto fue lo que dijeron los salpicados en las explosivas declaraciones de Angie Rodríguez

La directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, desató una tormenta política al denunciar públicamente presuntas extorsiones, manipulaciones y corrupción dentro del gobierno de Gustavo Petro.

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Las acusaciones vinculan a altos funcionarios del Ejecutivo y han generado fuertes reacciones en la oposición.

Rodríguez afirmó que enfrenta un sistema "premeditado, sistemático y muy bien estructurado" de sabotaje en su contra.

Desespero por el poder, unos por el poder, otros por el dinero. No disimulan, ya no tienen escrúpulos.

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¿Quiénes son los salpicados en el ventilador que prendió Angie Rodríguez?

Entre los señalados se encuentra Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a quien Rodríguez acusa de intentar perjudicarla al interior del gobierno.

La funcionaria afirmó tener en su poder mensajes en los que Carrillo supuestamente dice que "la afectaría al interior del gobierno", palabras que habrían sido dirigidas a un presunto extorsionista.

También señaló a Juliana Guerrero, exasesora presidencial que aspiraba a ser viceministra de las Juventudes. Rodríguez aseguró que alertó directamente al presidente Petro sobre la presunta falsedad de los títulos profesionales de Guerrero y que la joven decía ser cercana al ELN.

Según Rodríguez, pese a las irregularidades, Guerrero mantendría poder de decisión en entidades como el Fondo Paz.

Hasta el momento, las respuestas de los implicados han sido limitadas. Guerrero manifestó preferir guardar silencio "para demostrar su lealtad con el gobierno nacional", mientras que Carrillo declinó comentar, argumentando que prefiere "no darle el foco" a la situación.

La Oficina de Control Interno (OIA) confirmó que no investiga a Rodríguez porque no tienen ninguna orden al respecto.

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Candidatos presidenciales reaccionaron al ventilador que encendió Angie Rodríguez

Los candidatos presidenciales de oposición reaccionaron con dureza. Sergio Fajardo calificó la situación como "una vergüenza". Por su parte, Abelardo de la Espriella, señaló que es "una empresa criminal, una mafia, cuyo jefe es el presidente de la República". Paloma Valencia dijo: “da vergüenza saber que una persona con un título falso sigue desde Presidencia presionando a funcionarios”, mientras que Iván Cepeda reconoció que “dentro del gobierno se han presentado situaciones de corrupción”.

Exigieron investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría, señalando que "el gobierno que en campaña prometió enfrentar la corrupción con severidad terminó haciendo lo mismo".

El presidente Petro no ha emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones ni a través de sus canales habituales en redes sociales, pese a encontrarse en un evento oficial en el Valle del Cauca.

Rodríguez espera que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le brinde garantías de seguridad ante las presuntas amenazas.