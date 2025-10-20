CANAL RCN
Colombia Video

Capitán y patrullero de la Policía fueron acusados de secuestrar a un comerciante en Norte de Santander

Según las autoridades, exigían una millonaria suma por la liberación de la víctima.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
09:48 p. m.
En el municipio de Ábrego, en Norte de Santander, se conoció un hecho que involucra directamente a miembros de la misma institución encargada de garantizar la seguridad.

En un operativo de rescate, las autoridades confirmaron la captura de seis personas vinculadas con el secuestro de un comerciante abriguense, entre ellos dos policías activos. El hecho se registró en la vía que conecta a Ábrego con La Playa de Belén.

Rescataron a comerciante que habría sido secuestrado por policías

Según la información entregada por las autoridades, el rescate se llevó a cabo en una zona rural del municipio de Ábrego, donde un equipo del Gaula adelantó un operativo tras conocer que un comerciante había sido secuestrado mientras transitaba por la carretera que comunica a esta población con el municipio de La Playa de Belén.

Durante la intervención, los uniformados lograron la liberación del comerciante, quien se encontraba retenido por un grupo de personas que, de acuerdo con las primeras versiones, exigían una alta suma de dinero para permitir su libertad.

En total, seis personas fueron capturadas durante el operativo, entre ellas dos miembros activos de la Policía Nacional.

Capitán y patrullero habrían secuestrado a comerciante en Norte de Santander

Los detenidos fueron identificados como el capitán Isaac de Jesús Carmona y el patrullero Jordan Rangel, quienes, según las primeras indagaciones, habrían liderado la planeación y ejecución del secuestro, aprovechando su posición dentro de la institución.

De acuerdo con la información conocida, los presuntos responsables habrían solicitado una cifra que oscilaría entre los 100 y los 1.000 millones de pesos a cambio de liberar al comerciante.

Finalmente, los seis capturados fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales competentes para que respondan por los delitos que se les atribuyen.

