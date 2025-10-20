CANAL RCN
Colombia

VIDEO | Mujer transportadora arremetió a golpes contra un estudiante por no dejarla parquear frente a un colegio

La Alcaldía rechazó lo ocurrido y anunció medidas.

Transportadora golpeó a un estudiante
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
06:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Bello, Antioquia, en plena jornada escolar y frente a decenas de estudiantes, una mujer que presta servicios de transporte informal atacó a un joven que hacía parte de la Patrulla Escolar de Seguridad Vial del Liceo Antioqueño.

Todo ocurrió porque el menor le pidió que no se estacionara en un punto prohibido, solicitud que desató una violenta reacción de la conductora.

VIDEO | Policía arriesgó su vida en una balacera para detener a uno de los delincuentes más temidos del sur de Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Policía arriesgó su vida en una balacera para detener a uno de los delincuentes más temidos del sur de Bogotá

El hecho se registró el viernes 17 de octubre, al mediodía, justo en la salida de los estudiantes. En videos se ve el momento en el que la mujer, visiblemente alterada, se enfrenta al alumno que intentaba organizar el paso de los vehículos en la glorieta del colegio.

Pero lo que empezó como una discusión terminó en una agresión física.

Mujer golpeó a estudiante por no dejarla parquear frente a un colegio

De acuerdo con los testimonios, la mujer intentó estacionar su vehículo en un lugar no permitido, ignorando las normas de tránsito que regulan la movilidad frente al plantel.

El estudiante, que se encontraba cumpliendo con su labor como guía vial dentro del programa formativo del colegio, se acercó y le pidió que diera la vuelta a la rotonda para no obstaculizar la vía.

Sin embargo, lejos de acatar la indicación, la mujer comenzó a discutir con el menor. En medio de la confrontación, el estudiante se ubicó frente al vehículo para evitar que continuara avanzando, pero la conductora encendió el motor, lo golpeó con el carro y luego descendió del automóvil para agredirlo físicamente.

Todo sucedió mientras decenas de alumnos y padres observaban la situación, por lo que finalmente, fue conducida hasta la rectoría del colegio, donde directivos del plantel y autoridades de movilidad conocieron lo ocurrido.

Autoridades se refirieron al caso de la mujer que golpeó a un estudiante

Padres de familia, docentes y estudiantes reprocharon la actitud de la mujer, señalando que su comportamiento puso en riesgo no solo al joven agredido, sino también a otros menores que transitaban por la zona en ese momento.

VIDEO | Sujetos encañonaron a conductor de app y le robaron su carro: los atraparon cuando huían en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Sujetos encañonaron a conductor de app y le robaron su carro: los atraparon cuando huían en Bogotá

Tras la difusión del video en redes sociales, la Alcaldía de Bello emitió un comunicado en el que condenó los hechos y reiteró su compromiso con la seguridad de los entornos escolares:

Rechazamos categóricamente este acto de intolerancia ocurrido frente al Liceo Antioqueño. El joven agredido pertenece a la Patrulla Escolar de Seguridad Vial, un programa que busca fortalecer la cultura de movilidad y el respeto entre los actores viales.

Luego del reporte entregado por la rectora del colegio, el equipo de Educación Vial de la Secretaría de Movilidad acudió al lugar, junto con un agente de tránsito, para verificar la situación.

Sin embargo, tras revisar los hechos, se determinó que no se evidenciaron lesiones en el menor ni flagrancia en la prestación de un servicio no autorizado por parte de la conductora, por lo cual no se pudo iniciar un proceso contravencional.

A pesar de ello, la institución educativa decidió prohibir el ingreso de la mujer al plantel y anunció que se realizará una mesa de trabajo interinstitucional para analizar el caso y definir medidas preventivas que eviten la repetición de episodios similares.

VIDEO | Disidencias secuestraron a dos niñas indígenas en el Cauca: las rescataron, pero las volvieron a raptar
RELACIONADO

VIDEO | Disidencias secuestraron a dos niñas indígenas en el Cauca: las rescataron, pero las volvieron a raptar

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Brasil

Colombiano aprendió a utilizar las redes sociales para encontrar a su hijo perdido en Brasil

Bogotá

VIDEO | Así se vería la nueva calle 13: la megaobra en Bogotá que beneficiaría a millones

Gustavo Petro

Denuncian a Petro ante la CPI por supuestos nexos con narcotráfico, alianzas con el régimen de Maduro y más

Otras Noticias

Donald Trump

Trump dice que está preparando ataques contra el narcotráfico en tierra

Luego de haber realizado el primer ataque contra una embarcación en el Pacífico, la administración Trump dijo que es hora de perseguir a los cárteles por tierra.

Masterchef Celebrity Colombia

¡Lágrimas y conmoción en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Este fue el nuevo participante eliminado

Tras un nuevo reto que generó todo tipo de emociones, los chefs tomaron una decisión y quedó conformado el top 9 de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Invima

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud

Copa BetPlay

¿Cuándo se jugarán los clásicos entre Atlético Nacional y América de Cali en semifinales de Copa BetPlay?

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 22 de octubre de 2025