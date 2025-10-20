VIDEO | Mujer transportadora arremetió a golpes contra un estudiante por no dejarla parquear frente a un colegio

En Bello, Antioquia, en plena jornada escolar y frente a decenas de estudiantes, una mujer que presta servicios de transporte informal atacó a un joven que hacía parte de la Patrulla Escolar de Seguridad Vial del Liceo Antioqueño.

Todo ocurrió porque el menor le pidió que no se estacionara en un punto prohibido, solicitud que desató una violenta reacción de la conductora.

El hecho se registró el viernes 17 de octubre, al mediodía, justo en la salida de los estudiantes. En videos se ve el momento en el que la mujer, visiblemente alterada, se enfrenta al alumno que intentaba organizar el paso de los vehículos en la glorieta del colegio.

Pero lo que empezó como una discusión terminó en una agresión física.

Mujer golpeó a estudiante por no dejarla parquear frente a un colegio

De acuerdo con los testimonios, la mujer intentó estacionar su vehículo en un lugar no permitido, ignorando las normas de tránsito que regulan la movilidad frente al plantel.

El estudiante, que se encontraba cumpliendo con su labor como guía vial dentro del programa formativo del colegio, se acercó y le pidió que diera la vuelta a la rotonda para no obstaculizar la vía.

Sin embargo, lejos de acatar la indicación, la mujer comenzó a discutir con el menor. En medio de la confrontación, el estudiante se ubicó frente al vehículo para evitar que continuara avanzando, pero la conductora encendió el motor, lo golpeó con el carro y luego descendió del automóvil para agredirlo físicamente.

Todo sucedió mientras decenas de alumnos y padres observaban la situación, por lo que finalmente, fue conducida hasta la rectoría del colegio, donde directivos del plantel y autoridades de movilidad conocieron lo ocurrido.

Autoridades se refirieron al caso de la mujer que golpeó a un estudiante

Padres de familia, docentes y estudiantes reprocharon la actitud de la mujer, señalando que su comportamiento puso en riesgo no solo al joven agredido, sino también a otros menores que transitaban por la zona en ese momento.

Tras la difusión del video en redes sociales, la Alcaldía de Bello emitió un comunicado en el que condenó los hechos y reiteró su compromiso con la seguridad de los entornos escolares:

Rechazamos categóricamente este acto de intolerancia ocurrido frente al Liceo Antioqueño. El joven agredido pertenece a la Patrulla Escolar de Seguridad Vial, un programa que busca fortalecer la cultura de movilidad y el respeto entre los actores viales.

Luego del reporte entregado por la rectora del colegio, el equipo de Educación Vial de la Secretaría de Movilidad acudió al lugar, junto con un agente de tránsito, para verificar la situación.

Sin embargo, tras revisar los hechos, se determinó que no se evidenciaron lesiones en el menor ni flagrancia en la prestación de un servicio no autorizado por parte de la conductora, por lo cual no se pudo iniciar un proceso contravencional.

A pesar de ello, la institución educativa decidió prohibir el ingreso de la mujer al plantel y anunció que se realizará una mesa de trabajo interinstitucional para analizar el caso y definir medidas preventivas que eviten la repetición de episodios similares.