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Hallan muerta a una burrita de tres meses en Sucre: sería un posible caso de maltrato y abuso

El animal fue encontrado sin vida en una zona rural de San Pedro.

Animal hallada muerta en Sucre
Foto: Senadora Esmeralda Hernández

Noticias RCN

julio 23 de 2026
05:25 p. m.
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Consternación e indignación causó en la vereda Perendengue, zona rural de San Pedro, Sucre, el hallazgo del cuerpo sin vida de una burrita de apenas tres meses de nacida.

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Algunos habitantes señalaron que podría tratarse de un presunto acto de zoofilia. Sin embargo, esta hipótesis todavía no ha sido confirmada oficialmente.

 

¿Qué se sabe del hallazgo de una burrita muerta en Sucre?

De acuerdo con la información preliminar conocida por la comunidad, la pequeña burrita fue encontrada sin vida en la vereda Perendengue.

Las condiciones en las que habría sido hallado el animal generaron sospechas entre los habitantes, quienes consideran que podría haber sido víctima de un acto de crueldad.

Por ahora, no se ha establecido oficialmente la causa de la muerte ni se ha identificado a una persona como responsable de lo ocurrido.

Precisamente, la comunidad está a la espera de que se adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer el caso.

¿Por qué los habitantes hablan de un posible abuso sexual?

Las sospechas surgieron a partir de las señales que, según los habitantes de la zona, presentaba el cuerpo del animal.

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A partir de esas circunstancias, algunos ciudadanos plantearon la posibilidad de que la burrita hubiera sido víctima de un presunto abuso sexual.

No obstante, la determinación de lo ocurrido dependerá de los análisis y procedimientos que se realicen dentro de la investigación.

Por eso, la comunidad pidió que el caso sea atendido con celeridad y que se establezca, mediante pruebas, si hubo o no un acto de maltrato y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la muerte del animal.

¿Qué falta por establecer en la investigación?

Por ahora, las autoridades deberán determinar qué provocó la muerte de la burrita y verificar si las señales advertidas por la comunidad corresponden efectivamente a un caso de maltrato o a un posible abuso sexual.

Para ello, serán fundamentales los exámenes y las diligencias que se adelanten sobre el cuerpo del animal.

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Finalmente, la comunidad también hizo un llamado para que los casos de crueldad contra los animales sean atendidos con prioridad y no queden sin respuesta.

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