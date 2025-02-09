Descubren a dos personas queriendo transportar millonarias joyas sin documentos en El Dorado

En el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá se desarrolló una operación entre la Policía Nacional, la agencia HSI de Estados Unidos y la Interpol.

En medio de esta acción coordinada, se logró impedir el traslado irregular de un cargamento de joyas de alto valor.

Capturadas dos personas con joyas en Aeropuerto El Dorado

Durante la jornada de registro y control, uniformados de la Policía detectaron a dos pasajeros que se encontraban a la espera de abordar un vuelo hacia Bucaramanga.

Su equipaje fue el que despertó alertas en las autoridades, lo que los llevo a una revisión detallada.

En el interior de una de las maletas, los investigadores hallaron varias piezas de joyería conformadas por cadenas, anillos, pulseras y aretes.

Cabe mencionar que, ninguno de los implicados pudo presentar documentos que certificaran la procedencia legítima de los objetos.

Joyas halladas en El Dorado estaban avaluadas en $400 millones

El avalúo realizado en el lugar estableció que el material tenía un valor aproximado de 400 millones de pesos, con un peso cercano a 1.000 gramos.

Ante esa situación, el material decomisado y los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía, donde deberán responder por el delito de lavado de activos.