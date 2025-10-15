CANAL RCN
Colombia

Él es ‘Denny', uno de los más buscados en Nariño: tenía notificación azul de INTERPOL

Alias Denny era investigado por su presunta participación en múltiples robos a pesqueros y embarcaciones en altamar, tanto en aguas colombianas como ecuatorianas.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
12:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Nacional logró la captura de José Denni Reina, conocido con el alias de Denny, señalado delincuente que hacía parte del cartel de los más buscados del departamento de Nariño y que contaba con notificación azul de INTERPOL.

Policía logró la captura de cabecilla del Tren de Aragua: era uno de los hombres más buscados de Venezuela
RELACIONADO

Policía logró la captura de cabecilla del Tren de Aragua: era uno de los hombres más buscados de Venezuela

Cayó uno de los más buscados en Nariño

“En una operación estratégica del Plan Cazador, la Policía Nacional logra la captura de uno de los delincuentes más buscados del departamento de Nariño, poniendo fin a sus acciones ilícitas que afectaban la seguridad marítima y la tranquilidad de los ciudadanos”, indicó la Policía.

El operativo se desarrolló en vía pública del municipio de Tumaco, donde unidades policiales, en una acción coordinada y estratégica, dieron cumplimiento a una orden judicial emitida por los delitos de hurto calificado y agravado, así como concierto para delinquir.

De acuerdo con las autoridades, alias Denny era investigado por su presunta participación en múltiples robos a pesqueros y embarcaciones en altamar, tanto en aguas colombianas como ecuatorianas, afectando gravemente la seguridad marítima y la economía de las comunidades pesqueras de la región.

“Alias Denny contaba con notificación azul de INTERPOL y estaba vinculado a múltiples casos de hurto a pesqueros y embarcaciones en altamar, en aguas de Colombia y Ecuador, afectando la seguridad marítima y la economía de las comunidades pesqueras”.

De momento, las investigaciones continuarán con el fin de identificar a otros posibles integrantes de la red delictiva vinculada a alias Denny, mientras el detenido queda a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad

Banda sinfónica de Cundinamarca fue víctima de un millonario robo tras una presentación en La Vega

Miguel Uribe

Nuevos detalles sobre persona implicada en el magnicidio de Miguel Uribe: ¿De quién se trata?

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema rechazó recurso de reposición de Pipe Tuluá y le negó pruebas

Otras Noticias

Artistas

Altafulla reapareció en redes sociales con otra mujer tras su ruptura con Karina García, ¿Quién es?

El artista generó un revuelo enorme en redes tras aparecer en un video con esta mujer.

Brasileirao

El Brasileirao llega a Win Sports: la mejor liga de Sudamérica

La mejor liga de Sudamérica como lo es el Brasileirao llega a la pantalla de Win Sports desde este jueves.

Gaza

Rebecca González relató los duros días de cautiverio de su esposo, Elkana Bohbot

Superintendencia de Industria y Comercio

La práctica por la que la SIC está investigando a los operadores móviles más importantes de Colombia

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios