Él es ‘Denny', uno de los más buscados en Nariño: tenía notificación azul de INTERPOL

La Policía Nacional logró la captura de José Denni Reina, conocido con el alias de Denny, señalado delincuente que hacía parte del cartel de los más buscados del departamento de Nariño y que contaba con notificación azul de INTERPOL.

Cayó uno de los más buscados en Nariño

“En una operación estratégica del Plan Cazador, la Policía Nacional logra la captura de uno de los delincuentes más buscados del departamento de Nariño, poniendo fin a sus acciones ilícitas que afectaban la seguridad marítima y la tranquilidad de los ciudadanos”, indicó la Policía.

El operativo se desarrolló en vía pública del municipio de Tumaco, donde unidades policiales, en una acción coordinada y estratégica, dieron cumplimiento a una orden judicial emitida por los delitos de hurto calificado y agravado, así como concierto para delinquir.

De acuerdo con las autoridades, alias Denny era investigado por su presunta participación en múltiples robos a pesqueros y embarcaciones en altamar, tanto en aguas colombianas como ecuatorianas, afectando gravemente la seguridad marítima y la economía de las comunidades pesqueras de la región.

“Alias Denny contaba con notificación azul de INTERPOL y estaba vinculado a múltiples casos de hurto a pesqueros y embarcaciones en altamar, en aguas de Colombia y Ecuador, afectando la seguridad marítima y la economía de las comunidades pesqueras”.

De momento, las investigaciones continuarán con el fin de identificar a otros posibles integrantes de la red delictiva vinculada a alias Denny, mientras el detenido queda a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.