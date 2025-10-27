CANAL RCN
Colombia Video

Capturado alias El Viejo, presunto intermediario en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Alias El Viejo habría sido el intermediario entre los determinadores del crimen y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado el pasado 7 de julio en un parque de Modelia en Bogotá.

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
04:44 p. m.
En un importante avance dentro de la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de Simeón Pérez Marroquín, conocido con el alias de El Viejo.

De acuerdo con las autoridades, este sujeto habría sido el intermediario entre los determinadores del crimen y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado el pasado 7 de julio en un parque de Modelia en Bogotá.

La operación fue liderada por la Policía Nacional, que logró ubicarlo en la vereda Brisas del Guejar, en el municipio de Puerto Lleras, Meta.

Alias El Viejo tendría un papel clave dentro de la estructura criminal, pues, según las investigaciones, se encontraba por encima de alias El Costeño y fungía como enlace directo entre los autores intelectuales y el grupo armado encargado de materializar el ataque.

También se conoció que es articulador de la segunda Marquetalia y la organización de sicariato que ejecutó el asesinato.

En las próximas horas, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la cadena de mando detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay y llevar ante la justicia a todos los responsables de este hecho.

