Fiscal del caso Miguel Uribe recibió amenazas de muerte por su papel en la investigación

La investigación por el atentado sicarial en el que fue asesinado el exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ha dejado intimidaciones contra quienes buscan esclarecer los hechos.

Recientemente se conoció que uno de los fiscales que lleva el caso recibió amenazas de muerte, presuntamente por su papel en la recolección de pruebas y en el avance de las capturas que han permitido identificar a los presuntos responsables.

¿Quién es 'El Caleño' capturado por el caso de Miguel Uribe?

Entre los detenidos figura Jorman David Mora Silva, alias El Caleño, quien fue capturado por su presunta participación en la logística del atentado contra Miguel Uribe. Con él, ya son ocho las personas judicializadas por el crimen.

De acuerdo con el expediente, El Caleño habría sido el encargado de reclutar al menor de edad que ejecutó el ataque armado, siguiendo órdenes del jefe de la banda criminal.

El joven, además, no era desconocido para las autoridades, pues había sido capturado previamente en mayo por el delito de hurto, antes de quedar vinculado a este caso de homicidio.

Confirman amenazas de muerte contra el fiscal encargado del caso de Miguel Uribe

En medio de estos avances, uno de los fiscales del caso recibió amenazas de muerte, presuntamente por su papel en la investigación y por haber contribuido a desmantelar la red de personas implicadas en el crimen.

El hecho fue confirmado por la Fiscalía General de la Nación, que analiza las medidas de seguridad necesarias para proteger al funcionario y a su equipo.

Finalmente, tras conocerse las amenazas, el padre de Miguel Uribe y el abogado Víctor Mosquera, representante de la familia, expresaron su rechazo y exigieron al Estado garantías para la integridad de los investigadores y de las víctimas.