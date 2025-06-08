Capturado alias Nay y dos presuntos sicarios de la estructura criminal ‘Los Chiquillos’

En el marco de una operación coordinada entre la Policía Nacional, la Armada y el GAULA Militar, fueron capturados alias Nay y dos presuntos sicarios señalados de pertenecer al grupo delincuencial común organizado ‘Los Chiquillos’, estructura criminal con amplia trayectoria en el puerto de Buenaventura.

Policía capturó a integrantes de 'Los Chiquillos'

La acción se desarrolló a través de cuatro diligencias de allanamiento en el barrio Caldas del Distrito Especial de Buenaventura, como parte de la estrategia “Bloque de Búsqueda”.

Alias Nay es señalado como un actor clave en la estructura criminal, vinculado directamente a alias Colombia, jefe de las comunas 10 y 12 del distrito.

Según las autoridades, esta facción criminal tiene una disputa activa con Los Shotas por el control de rutas de narcotráfico, extorsiones y otros delitos de alto impacto.

Durante el operativo también fueron capturados en flagrancia alias Jader y alias La Firma, quienes presuntamente actuaban como sicarios bajo las órdenes directas de ‘Nay’.

Las autoridades lograron incautar munición de diversos calibres, dos teléfonos móviles y una panela de clorhidrato de cocaína, lo que representa un duro golpe a las operaciones logísticas y armadas del grupo.

Esta organización habría estado implicada en múltiples delitos, incluyendo homicidios, desplazamientos forzados, secuestros, y la extorsión sistemática a comerciantes, conductores de transporte público y negocios del sector.

Además, se investiga su participación en el ocultamiento de armas en zonas de difícil acceso para evadir a las autoridades.

De acuerdo con la información recopilada, ‘Los Chiquillos’ tendrían vínculos operativos con Los Espartanos, lo que les permitiría ampliar su dominio en sectores estratégicos de Buenaventura.

¿Quién es alias Nay?

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y presentados ante un juez de control de garantías, quien les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

“Este resultado representa un avance decisivo en la lucha contra las estructuras criminales que afectan la paz y tranquilidad en Buenaventura”, declaró la coronel Sandra Liliana Rodríguez Cortés, comandante del Departamento de Policía Valle.