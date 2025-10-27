CANAL RCN
Colombia Video

Intolerancia sin límite: la historia de Duván, el joven asesinado mientras celebraba a su equipo de fútbol

En promedio, las autoridades en Bogotá atienden 754 riñas al día, de las cuales muchas terminan en tragedia.

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
01:37 p. m.
Crecen los hechos de intolerancia en Bogotá. De acuerdo con la Policía, cuatro de cada 10 homicidios que se registran en la capital son producto de esta problemática.

Con más de 8 millones de habitantes y movimiento las 24 horas del día, Bogotá es una de las ciudades con más problemas de intolerancia en el país.

La situación está tan crítica, que por lo menos una persona al día es asesinada en medio de estos hechos. Durante el 2025, 273 familias han sufrido el dolor de una pérdida por la intransigencia y la ira mal manejada.

El homicidio de Duván Lizcano en el centro de Bogotá

Uno de estos casos es el de Duván Armando Lizcano, un joven asesinado por un compañero de la barra de Santa Fe.
Duván estudiaba trabajo social, por lo que se integró a un grupo de la barra que lo llevó a relacionarse con varias personas, incluido el presunto autor de su homicidio.

 

En la tarde del pasado 2 de marzo, unas 500 personas se dieron cita en la plazoleta de la Universidad del Rosario para celebrar el cumpleaños del club cardenal. Allí, en medio del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, Duván resultó herido.

Al parecer, su victimario estaba discutiendo con su pareja sentimental. En medio del hecho, la joven tomó a Duván del brazo y se fue a comprar unos cigarrillos. El presunto homicida se va detrás de ellos y ataca a Duván con un arma blanca en el pecho.

15 segundos que terminaron en tragedia

Las imágenes de lo sucedido son desgarradoras. Alias Pelos y la joven (su pareja), salen primero del establecimiento. Después, se ve a Duván seguirlos sin comprender la gravedad de su herida.

Cuando no aguanta más, el joven se desploma sobre la vía y el mismo agresor se devuelve a brindarle ayuda.

El joven fue trasladado al Hospital La Samaritana, en donde le atendieron la herida mortal al corazón. Dos días después su situación empeora y muere.

Duván fue asesinado a los 24 años, sin poder terminar sus estudios universitarios y sin poder formar a más niños en su escuela de fútbol en Kennedy.

Con su muerte, no solo se destruyó su familia. Alias Pelos fue capturado meses después en el barrio Las Quintas, en Bosa, mientras participaba en un torneo de microfútbol.

Ahora, permanece en la URI de Puente Aranda a la espera de un juicio por el delito de homicidio. 15 segundos de intensa rabia terminaron en tragedia.

