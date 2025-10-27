CANAL RCN
Colombia Video

Cayó alias Gramo, sería el cerebro del atentado terrorista contra la Escuela Militar de Aviación en Cali

El presunto coordinador del ataque con explosivos fue capturado en zona rural de Risaralda tras huir de Cali.

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
01:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la mañana de este lunes 27 de octubre, las autoridades confirmaron la captura de alias Gramo, señalado de ser uno de los responsables del atentado terrorista contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali.

Atentaron contra el esquema de seguridad del exsuperintendente de Salud en Bogotá: video
RELACIONADO

Atentaron contra el esquema de seguridad del exsuperintendente de Salud en Bogotá: video

El operativo se dio luego de semanas de seguimiento y análisis de cámaras que permitieron establecer su paradero fuera del departamento.

¿Cómo dieron con el paradero del presunto cerebro del atentado con explosivos en Cali?

Según la información entregada, alias Gramo habría salido de Cali luego del ataque terrorista para evitar ser detenido.

Las autoridades lograron determinar que se desplazó hacia el departamento de Risaralda, donde se mantuvo oculto durante un tiempo mientras intentaban evadir los operativos que avanzaban en su búsqueda.

Durante la investigación también se conoció que el hombre intentó salir del país con rumbo a España, pero las autoridades migratorias de ese país le negaron el ingreso, lo que lo obligó a regresar a Colombia.

Ya en el país, se escondió en el municipio de Mistrató, donde finalmente fue localizado y capturado por la Policía.

¿Cuál fue el papel de alias Gramo en el atentado con explosivos a la Escuela Militar de Aviación de Cali?

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el coronel Henry Bello, entregó detalles sobre el papel que habría desempeñado dentro del atentado.

Capturaron a uno de los hackers más buscados de Suramérica en Antioquia: esto era lo que hacía
RELACIONADO

Capturaron a uno de los hackers más buscados de Suramérica en Antioquia: esto era lo que hacía

Este delincuente, como lo explicó la señora gobernadora, hizo un trabajo de articulación, de coordinar a otros delincuentes en la ciudad de Cali. Se reunió en el barrio La Primavera, desde allí buscaron las motocicletas, buscaron los vehículos. Una vez cometido el atentado terrorista con los camiones, la función de este delincuente era sacarlos de la ciudad.

Además, establecieron que detrás de esta estructura había un red de financiación ilegal mediante el sistema de gota a gota, el cual estaría siendo utilizado por un grupo residual para obtener dinero que servía para planear y ejecutar los atentados terroristas.

Finalmente, cabe mencionar que, con la captura de alias Gramo, ya son tres las detenciones que ha realizado la Policía Metropolitana de Cali en relación con este caso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¡Tembló en Colombia hoy 27 de octubre de 2025! Estos son las zonas que se 'sacudieron'

Ciberseguridad

Pilas a esta nueva modalidad de estafa por Whatsapp: lo pueden dejar sin nada

ELN

El llamado de las familias de los agentes y uniformados secuestrados por el ELN: “No tenemos paz”

Otras Noticias

Gustavo Petro

¿Qué va a pasar con el sueldo del presidente Petro por estar en la lista Clinton?

El hecho de estar en la lista, lo lleva a una compleja situación financiera. ¿Podría seguir usando tarjetas de crédito?

México

Conocido periodista fue asesinado en México: estos son los detalles

El comunicador reportaba sobre narcotráfico y seguridad a través de redes sociales.

Aida Victoria Merlano

Reconocida influencer reveló comprometedoras conversaciones con expareja de Aida Victoria Merlano

Fútbol

Giro radical en la vida de Dani Alves tras estar en prisión: video reveló a qué se dedica ahora

Cuidado personal

¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones