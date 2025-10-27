Cayó alias Gramo, sería el cerebro del atentado terrorista contra la Escuela Militar de Aviación en Cali

En horas de la mañana de este lunes 27 de octubre, las autoridades confirmaron la captura de alias Gramo, señalado de ser uno de los responsables del atentado terrorista contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali.

El operativo se dio luego de semanas de seguimiento y análisis de cámaras que permitieron establecer su paradero fuera del departamento.

¿Cómo dieron con el paradero del presunto cerebro del atentado con explosivos en Cali?

Según la información entregada, alias Gramo habría salido de Cali luego del ataque terrorista para evitar ser detenido.

Las autoridades lograron determinar que se desplazó hacia el departamento de Risaralda, donde se mantuvo oculto durante un tiempo mientras intentaban evadir los operativos que avanzaban en su búsqueda.

Durante la investigación también se conoció que el hombre intentó salir del país con rumbo a España, pero las autoridades migratorias de ese país le negaron el ingreso, lo que lo obligó a regresar a Colombia.

Ya en el país, se escondió en el municipio de Mistrató, donde finalmente fue localizado y capturado por la Policía.

¿Cuál fue el papel de alias Gramo en el atentado con explosivos a la Escuela Militar de Aviación de Cali?

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el coronel Henry Bello, entregó detalles sobre el papel que habría desempeñado dentro del atentado.

Este delincuente, como lo explicó la señora gobernadora, hizo un trabajo de articulación, de coordinar a otros delincuentes en la ciudad de Cali. Se reunió en el barrio La Primavera, desde allí buscaron las motocicletas, buscaron los vehículos. Una vez cometido el atentado terrorista con los camiones, la función de este delincuente era sacarlos de la ciudad.

Además, establecieron que detrás de esta estructura había un red de financiación ilegal mediante el sistema de gota a gota, el cual estaría siendo utilizado por un grupo residual para obtener dinero que servía para planear y ejecutar los atentados terroristas.

Finalmente, cabe mencionar que, con la captura de alias Gramo, ya son tres las detenciones que ha realizado la Policía Metropolitana de Cali en relación con este caso.