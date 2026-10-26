Casa Char y Abelardo de la Espriella tendrían acuerdo para definir candidatos en Atlántico y Barranquilla

Las alianzas entre sectores políticos comienzan a perfilar posibles candidaturas para las próximas elecciones regionales. En el Atlántico, las conversaciones involucrarían a la Casa Char, el presidente Abelardo de la Espriella y sectores de Salvación Nacional, Defensores de la Patria y Cambio Radical.

De acuerdo con la información divulgada en El Termómetro Político, el supuesto acuerdo contemplaría definir aspirantes para dos cargos clave: la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla.

Al mismo tiempo, se conocieron movimientos relacionados con el equipo del Gobierno nacional y la representación diplomática de Colombia en el exterior.

Juan Carlos Díaz sería la apuesta para la Gobernación del Atlántico

La renuncia de Juan Carlos Díaz al Viceministerio de Defensa llamó la atención por las versiones que lo ubican como posible candidato del Gobierno a la Gobernación del Atlántico.

Según lo conocido por fuentes citadas en El Termómetro Político, Díaz sería el elegido para competir por ese cargo, una decisión que dejaría en segundo plano la aspiración de Pedro Lemus, secretario general de la Gobernación, quien venía preparando su eventual candidatura.

La información apunta a un posible entendimiento entre diferentes sectores políticos para respaldar al exviceministro. Sin embargo, se trata de un acuerdo reportado en el espacio político y no de una alianza formalizada públicamente en la información suministrada.

Ana María Aljure sería la candidata a la Alcaldía de Barranquilla

El supuesto acuerdo también tendría repercusiones en la carrera por la Alcaldía de Barranquilla. Según la versión divulgada, la Casa Char respaldaría a Juan Carlos Díaz para la Gobernación del Atlántico, mientras que la coalición impulsaría a Ana María Aljure para la Alcaldía.

Aljure se desempeñó como gerente de Ciudad de Barranquilla. Su nombre aparecería así como una posible candidata dentro de la negociación política que, según las fuentes mencionadas, reuniría a los sectores involucrados.

José Antonio Luque llegaría al Viceministerio de Defensa

Otro de los movimientos señalados tiene que ver con el reemplazo de Díaz en el Viceministerio de Defensa. El nombre mencionado es el de José Antonio Luque, actual secretario del Interior de la Gobernación del Atlántico.

De concretarse este cambio, Luque pasaría de la administración departamental a ocupar el cargo que dejó Díaz tras su renuncia.

Cambios en la representación diplomática de Colombia

En el ámbito internacional, también se conoció una modificación en la designación de quien representará a Colombia en Perú. Aunque la congresista del Centro Democrático Tania Vega ya había recibido el beneplácito, finalmente sería su esposo, el coronel retirado Alfonso Plazas, quien asumiría esa representación.

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El beneplácito es la autorización que entrega el país receptor para aceptar a una persona como embajador. Por eso, al cambiar el nombre del candidato, deben comenzar nuevamente los trámites de presentación de documentos y credenciales. Según lo señalado en El Termómetro Político, se espera que el Gobierno peruano otorgue la aprobación correspondiente.

Por otra parte, también se confirmó el nombramiento de Andrés Duque, hermano del expresidente Iván Duque, como embajador en Canadá.