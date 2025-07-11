Capturado presunto miembro de red dedicada al lavado de dinero mediante criptomonedas

En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas (DEA), fue detenido en Medellín, Antioquia, Luis Felipe Agudelo Maya.

Cayó sujeto por lavado de activos mediante la compra y venta de monedas virtuales

El hombre es señalado de integrar una organización criminal dedicada al lavado de activos del narcotráfico a través de la compraventa de monedas virtuales.

La captura se llevó a cabo por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación con apoyo del Ejército Nacional, en cumplimiento de una solicitud de extradición emitida por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

De acuerdo con la investigación, el detenido habría participado en un complejo esquema financiero que utilizaba criptoactivos como USDT y el método conocido como “pagos espejo”, con el fin de mover grandes sumas de dinero sin realizar transferencias internacionales directas.

Esta modalidad permitía ingresar recursos ilícitos al sistema financiero de Colombia y México, ocultando su procedencia relacionada con el tráfico de drogas.

Las autoridades estiman que mediante este sistema se habrían blanqueado más de dos millones de dólares, dándoles apariencia de legalidad.

La operación tuvo un alcance internacional. De manera simultánea, otras 19 personas vinculadas con la misma red fueron capturadas en Estados Unidos, México y España, donde también se realizaron incautaciones de dinero en efectivo y diversos elementos de valor probatorio para las investigaciones en curso.

De momento, Luis Felipe Agudelo Maya permanece bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los trámites legales para su extradición a territorio estadounidense y enfrentará cargos por concierto para delinquir y lavado de activos.